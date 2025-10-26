Las imágenes que confirman la relación de Katy Perry y Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau, dos figuras mundialmente conocidas, han aparecido juntos este pasado sábado noche en París, disfrutando de un plan romántico con motivo del 41 cumpleaños de la cantante.

Según el portal TMZ, la pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París. Al finalizar el show, les esperaban numerosos paparazzi, quienes fueron testigos de la salida de ambos cogidos de la mano, muy sonrientes. Las cámaras captaron también, que una admiradora regaló a Katy una rosa mientras le deseaba feliz cumpleaños, que recibió sonriente antes de subir junto a Trudeau a un coche que les esperaba.

Lo que hasta la fecha eran rumores, parece que ya es una confirmación, justo días después que se difundieran unas imágenes de ambos besándose a bordo del yate de la cantante, frente a la costa de California.

Los rumores de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron el pasado mes de julio, cuando fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon de Montreal y paseando por el parque Mount Royal. Poco después, Trudeau asistió a uno de los conciertos de la gira 'Lifetimes' en la misma ciudad, acompañado de su hija.

De momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre esta relación, aunque las últimas imágenes cogidos de la mano, hablan por sí solas.

La relación surge después de que ambos vivieran rupturas mediáticas. Katy Perry puso fin este año a su relación el actor Orlando Bloom, tras casi una década juntos y una hija en común, Daisy Dove. Por su parte, Justin Trudeau se separó en 2023 de la periodista Sophie Grégoire, tras 18 años de matrimonio y tuvo tres hijos.