Pablo Motos celebra sus 3.000 programas con una humillación histórica a David Broncano

El duelo por la audiencia en el access prime time español vivió ayer, lunes 27 de octubre, un capítulo con un ganador claro. El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, celebró su programa número 3.000 con una exhibición de poderío, logrando su victoria más holgada hasta la fecha frente a su nuevo competidor, La Revuelta de David Broncano. La visita de la cantante Laura Pausini al plató de Antena 3 se tradujo en un triunfo masivo en el apartado de los audímetros, subrayando la capacidad de El Hormiguero para movilizar al público con sus invitados.

El longevo formato de Antena 3 se impuso con una diferencia abrumadora de 7,8 puntos de share y más de 826.000 espectadores sobre el espacio de Televisión Española. Este resultado no solo reafirma el liderazgo de Pablo Motos, sino que también desmiente la teoría de que su formato estaba agotado ante la nueva competencia. En la franja de estricta coincidencia, la distancia fue igualmente contundente.

Así, El Hormiguero marcó un excelente 19,2% y 2.189.000 espectadores en la celebración de su programa 3.000, superando ampliamente a su competencia, que marcó un aceptable 11,4% y 1.363.000. Se trata de la victoria más contundente desde que ambos formatos compiten.

El dato de ayer es la prueba más reciente de que, a pesar de la presión directa de 'La Revuelta', 'El Hormiguero' se mantiene como un fenómeno televisivo de primera magnitud. Su capacidad para generar titulares, atraer a las figuras más relevantes del panorama nacional e internacional y arrastrar a más de dos millones de espectadores es la principal fortaleza que pone en valor al programa de Pablo Motos.

En un entorno altamente competitivo, y tras más de una década en emisión, el show de las hormigas sigue siendo el espacio preferido por el espectador para la franja que precede al prime time, demostrando una fidelidad y una inercia de audiencia prácticamente inigualables. La estrategia de contar con invitados de enorme gancho popular le permite marcar máximos que su competidor aún no ha conseguido alcanzar.

Balance de la Temporada: 'El Hormiguero' sigue dominando

Desde el inicio de la temporada televisiva, con el desembarco de David Broncano en La 1 para desafiar al líder, la contienda ha sido intensa pero con un claro líder. La Revuelta ha cumplido con el objetivo de revitalizar la franja de La 1, logrando que la cadena pública se meta de lleno en la batalla del access prime time y cosechando varias victorias puntuales muy ajustadas (incluso por centésimas de share en coincidencia) en las primeras semanas de la nueva temporada televisiva. Es más, el programa de Broncano se ha erigido como el espacio diario más visto de La 1, pero lejos de la estabilidad de su principal competidor.

No obstante, en el cómputo global de la temporada, El Hormiguero conserva su posición dominante en términos de share y espectadores medios. Tras un periodo inicial en el que las distancias se acortaron, el programa de Antena 3 ha reaccionado con fuerza, volviendo a establecer una brecha significativa en las últimas semanas y confirmando que, a día de hoy, el trono del access prime time sigue siendo, sin discusión, de Pablo Motos.