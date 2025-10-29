Pitingo confirma su divorcio de Verónica Fernández y presenta a su nueva pareja, Laura

Pitingo ha utilizado sus redes sociales para zanjar cualquier tipo de especulación sobre su vida sentimental. Mediante un comunicado, el cantante ha confirmado que hace más de un año y medio que se separó de su mujer, Verónica Fernández, y que ya están "oficialmente divorciados".
El artista ha rehecho su vida junto a Laura, a la que ha definido como su "primer amor" y a la que conocía desde hace más de 30 años. "Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad. Y quiero dejarlo claro: ella no fue el motivo de mi separación. Nuestra relación comenzó mucho tiempo después, cuando ambos ya habíamos rehecho nuestras vidas por caminos distintos".
Familia, necesito contaros algo.
Quiero que lo sepáis por mí, antes de que lo diga nadie más.
Sé que la prensa siempre me ha tratado con respeto, pero he recibido varias llamadas y siento que debo ser yo quien lo cuente, con calma y con verdad.
Hace ya más de un año y medio que… pic.twitter.com/2b9cv4yyWv— PITINGO ® (@Pitingo) October 28, 2025
Sobre Verónica, Pitingo solo ha tenido buenas palabras, destacando que es y será "la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida". El cantante ha pedido respeto y gratitud hacia ella y ha subrayado el "vínculo precioso" que une a su exmujer con su hijo Manuel, algo que le "alegra cada día".
Con esta publicación, Pitingo espera terminar con "informaciones malintencionadas", insistiendo en que en su ruptura "no ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo". El cantante pide "comprensión, cariño y respeto" para que su hijo "crezca feliz, sabiendo que está rodeado de amor por todas partes". Además, afirma que ha recuperado la felicidad: "La vida sigue, y yo sigo con ella trabajando, soñando y dando gracias por cada amanecer. Porque al final, lo único que cuenta es haber vivido con amor y con verdad".