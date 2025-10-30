Menú

El susto que precipita la mudanza de Lamine Yamal a la antigua mansión de Shakira y Piqué

"Se produce un episodio en el que Lamine tiene la sensación de que alguien puede entrar en su casa" explicaban.

Lamine Yamal, en la despedida de Sergi Roberto, con gesto serio | LD/Agencias

Lamine Yamal, que como sabemos, es el nuevo propietario con tan sólo 18 años de edad de la casa que un día perteneció a Shakira y Gerard Piqué, ha tenido que cambiar sus planes a última hora por un pequeño susto que ha acelerado la mudanza de un día para otro.

La casa está ubicada en la exclusiva urbanización Ciudad Diagonal y Llobregat, una zona privilegiada por su exclusiva privacidad y la comunicación con las principales vías de acceso a la ciudad, además de disfrutar de la tranquilidad que ofrece estar a las afueras del bullicio de la capital. La propiedad ha estado vacía desde que Shakira se separó del exfutbolista Gerard Piqué y abandonara España para empezar de cero en Miami con sus tres hijos. Este detalle nunca ha sido un problema, hasta esta semana.

Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, Lamine Yamal tendría prisa por mudarse (entre otras razones) porque hace unos días saltaron las alarmas donde actualmente vive junto a su primo Moha. "Se produce un episodio en el que Lamine tiene la sensación de que alguien puede entrar en su casa". Tras llamar a la Policía, los agentes se personaron y confirmaron que se trataba de una falsa alarma: "La persona que quería entrar no pretendía hacerlo para robarle", explicaban las Mamarazzis sin profundizar demasiado, lo que ha acelerado la mudanza, aumentando además la seguridad en su domicilio.

A pesar de este pequeño suceso, también comentaban que el jugador está "absolutamente enamorado" de las posibilidades que ofrece esta nueva residencia, una finca con tres casas interconectadas y en el que "podrías llegar a contar hasta 12 habitaciones".

La vivienda, que ronda entre los 10 y los 15 millones de euros, fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, suma más de 4000 metros cuadrados. También cuenta con piscina interior y exterior, gimnasio (que quizás reconstruya el catalán) y biblioteca. Por supuesto, al haber pertenecido a Shakira, también tiene un estudio de grabación que la cantante utilizaría en varios de sus hits y un campo de fútbol y de pádel que Piqué mandó construir en su momento. Una casa de ensueño en la que podremos ver al jugador antes de lo que esperábamos.

