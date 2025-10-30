El susto que precipita la mudanza de Lamine Yamal a la antigua mansión de Shakira y Piqué

Lamine Yamal, que como sabemos, es el nuevo propietario con tan sólo 18 años de edad de la casa que un día perteneció a Shakira y Gerard Piqué, ha tenido que cambiar sus planes a última hora por un pequeño susto que ha acelerado la mudanza de un día para otro.

La casa está ubicada en la exclusiva urbanización Ciudad Diagonal y Llobregat, una zona privilegiada por su exclusiva privacidad y la comunicación con las principales vías de acceso a la ciudad, además de disfrutar de la tranquilidad que ofrece estar a las afueras del bullicio de la capital. La propiedad ha estado vacía desde que Shakira se separó del exfutbolista Gerard Piqué y abandonara España para empezar de cero en Miami con sus tres hijos. Este detalle nunca ha sido un problema, hasta esta semana.

Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, Lamine Yamal tendría prisa por mudarse (entre otras razones) porque hace unos días saltaron las alarmas donde actualmente vive junto a su primo Moha. "Se produce un episodio en el que Lamine tiene la sensación de que alguien puede entrar en su casa". Tras llamar a la Policía, los agentes se personaron y confirmaron que se trataba de una falsa alarma: "La persona que quería entrar no pretendía hacerlo para robarle", explicaban las Mamarazzis sin profundizar demasiado, lo que ha acelerado la mudanza, aumentando además la seguridad en su domicilio.

A pesar de este pequeño suceso, también comentaban que el jugador está "absolutamente enamorado" de las posibilidades que ofrece esta nueva residencia, una finca con tres casas interconectadas y en el que "podrías llegar a contar hasta 12 habitaciones".

La vivienda, que ronda entre los 10 y los 15 millones de euros, fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, suma más de 4000 metros cuadrados. También cuenta con piscina interior y exterior, gimnasio (que quizás reconstruya el catalán) y biblioteca. Por supuesto, al haber pertenecido a Shakira, también tiene un estudio de grabación que la cantante utilizaría en varios de sus hits y un campo de fútbol y de pádel que Piqué mandó construir en su momento. Una casa de ensueño en la que podremos ver al jugador antes de lo que esperábamos.