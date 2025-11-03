El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc anuncia su boda con la modelo Alexandra Saint-Mleux: "Mr. & Mrs. Leclerc"

El mundo de la Fórmula 1 ha dejado atrás por unos días la adrenalina de las pistas para dar paso al amor. Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y su pareja, la modelo e influencer Alexandra Saint-Mleux, anunciaron este fin de semana su compromiso y futura boda, una noticia que aunque ha pillado por sorpresa a sus seguidores ha sido un motivo más de celebración después de su aplaudida segunda posición en el Gran Premio de México

A través de Instagram, la pareja compartió una tierna imagen en la que aparecen los dos junto a su perro Leo, un teckel miniatura de pelo largo que ha conquistado a todos los fans de las carreras. Junto a las imágenes escribían : "Mr². & Mrs. Leclerc". En la fotografía se les puede ver muy felices por la noticia, mientras Alexandra luce un impresionante anillo de compromiso.

Tanto Leclerc como Saint-Mleux han mantenido siempre una relación muy discreta, alejada de los habituales focos que persiguen a la estrella del motor. Según algunas personas cercanas a su entorno, la propuesta de matrimonio fue un momento íntimo y sin cámaras, y todo apunta a que la boda se celebrará en Mónaco, lugar de origen del piloto.

Por supuesto, las reacciones de sus compañeros del mundo del motor no se han hecho esperar. "Felicidades a los dos", comentaba Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz, haciendo gala de la gran amistad que tienen fuera del circuito, respondía con un largo "sí".

Charles, de 28 años, y Alexandra, de 23, llevan casi tres años juntos. Desde que comenzaron su relación en 2022, han preferido mantener su relación en la intimidad, aunque se les ha visto en varios fines de semana de carrera, donde ella suele acompañar al piloto. Saint-Mleux combina su carrera como modelo con sus estudios de arte.

Los rumores sobre su romance comenzaron a circular en marzo de 2023, cuando algunos seguidores notaron la presencia de Alexandra en un video de TikTok de Leclerc durante la Semana de la Moda de París. Poco después, fue vista en el Gran Premio de Mónaco, donde el piloto confirmó su relación en una entrevista con Gala France.