Jennifer Aniston felizmente enamorada de nuevo: "Mi amor, te adoro"

Jennifer Aniston vive una etapa especialmente feliz. La actriz, conocida mundialmente por su papel de Rachel en Friends, ha hecho oficial su relación con Jim Curtis, un coach emocional y escritor con quien sale desde hace unos meses.

La intérprete compartió en redes sociales una tierna foto en blanco y negro donde aparece abrazada a Curtis, ambos sonrientes y con las manos entrelazadas. "Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro", escribió junto a un corazón rojo, confirmando así lo que muchos fans sospechaban desde hace meses.

La pareja fue vista por primera vez este verano durante unas vacaciones en Mallorca, acompañados por amigos cercanos como Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka. La pareja, que hasta ese momento había mantenido su romance en la más absoluta intimidad, fue dando pasos poco a poco. Desde paseos por la playa acomidas de grupo, o incluso un texto que compartió Coutis al volver del paraíso: "Ya estoy de vuelta de las vacaciones, ¡y qué experiencia! Cuando estaba enfermo, triste, estancado y con dolor, nunca pensé que tendría la abundancia, la alegría y el amor que ahora experimento a diario", texto que ahora sabemos que tiene nombres y apellidos.

Desde entonces, los rumores no dejaron de crecer. Curtis, a quien los medios apodaron "el gurú del amor", se dedica a ayudar a las personas a sanar bloqueos emocionales y atraer relaciones saludables, una labor que Aniston habría conocido antes de iniciar su romance con él.

Con una historia de vida marcada por la superación —a los 22 años fue diagnosticado con una enfermedad de la médula espinal que afectó su movilidad—, Curtis dejó atrás su carrera en Wall Street para convertirse en "coach de bienestar". Su serenidad y visión positiva de la vida, cuentan sus allegados, son parte de lo que conquistó a la actriz.

Desde su debut público, Aniston y Curtis han sido vistos en varias ocasiones, incluyendo eventos con amigos y el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, donde él la acompañó con discreción.

Aunque su relación es reciente, el entorno de la actriz asegura que la ve más feliz que en mucho tiempo. Después de años de mantener su vida amorosa lejos de los habituales focos que rodean a la actriz, Jennifer Aniston parece haber encontrado en Jim Curtis un compañero de vida inigualable.