Rumores de boda del padre de Lamine Yamal con su novia de 23 años

Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, ha vuelto a ser noticia, y esta vez por motivos muy alejados del fútbol o de la vida sentimental de su hijo, que después de su inesperada ruptura con Nicki Nicole ha sido el protagonista de los últimos días en las redes sociales

El sábado, el marroquí sorprendió a sus seguidores al publicar una foto junto a su pareja, Khristina, acompañada de dos emoticonos muy sugerentes: un corazón negro y un anillo de compromiso. Un detalle que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como el anuncio de su futura boda.

Khristina, de 23 años, mantiene una relación con Mounir (de 39) desde hace algo más de un año, y aunque la diferencia de edad ha generado comentarios, la pareja parece ajena a las críticas. De hecho, ambos se muestran unidos y seguros de su relación, que ahora podría estar a punto de formalizarse. Les hemos podido ver viajando, cenando en restaurantes de lujo o acudiendo juntos a ver a su hijo jugar, como la semifinal de Champions League entre el Barça y el Inter, donde fueron fotografiados por primera vez.

Nasraoui, conocido por su activa presencia en redes sociales, no es ajeno a la polémica. Sus publicaciones suelen generar bastante debate, ya sea por la forma de expresarse o por sus polémicas declaraciones sobre la vida que lleva gracias al éxito de su hijo, una de las jóvenes promesas del FC Barcelona. Sin embargo, esta vez las reacciones han sido variadas: mientras algunos le han enviado mensajes de felicitación y buenos deseos, otros han criticado la gran diferencia de edad entre ellos, donde para muchos "es inconcebible" que salga bien.