Violeta Mangriñán acumula 10.000 euros en multas de tráfico en Madrid

Violeta Mangriñán se ha convertido en influencer y empresaria de éxito desde que saltara a la fama de la mano de programas de Telecinco. En la última década ha vivido a caballo entre Valencia y la capital, donde se instaló con su familia definitivamente en 2023. Este mismo año terminó la reforma de su impresionante nueva casa, Villa Canela, y según ha desvelado, un error administrativo ha hecho que acumule una descomunal deuda con el Ayuntamiento de Madrid.

Según desveló en su perfil de Instagram, Violeta se olvidó de cambiar la dirección de su domicilio en el registro madrileño, una circunstancia que le ha salido muy cara, pues se ha visto obligada a pagar 10.000 euros del tirón solo en multas de tráfico. "10.000 euros en multas en ocho años que llevo en Madrid. La mitad son intereses por demora. Resulta que las multas me llegaban al primer piso en el que viví en Madrid y nadie me lo notificó hasta hace tres meses", explicó.

El enfado de la influencer es monumental, confesando que "quiero pegarme un tiro". "No me digáis nada porque hoy estoy que muerdo", añadió. La sorpresa entre sus seguidores, sin embargo, fue mayúscula. ¿Cuántas infracciones de tráfico ha cometido Violeta para sumar semejante cifra? Horas más tarde y con un tono más conciliador, confesó que desconocía las consecuencias legales de adentrarse en Madrid Central con el coche.

Yo cojo el coche para absolutamente todo y, claro, yo siempre he vivido en las afueras, no en el centro de Madrid, entonces la mayoría de multas son en Madrid Central", explicó. "¿Tú sabes cuántas veces habré aparcado en Madrid Central sin saber que no podía hacerlo? Muchísimas", agregó entre risas para quitarle hierro al asunto.