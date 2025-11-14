Las incógnitas de la entrevista de Kiko Rivera: ¿Pedirá perdón a su hermana o recurrirá al victimismo de siempre?

Ayer se inauguró la 54 edición del rastrillo "Nuevo Futuro" en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, y cuya recaudación va destinada a la ayuda de niños en situación de vulnerabilidad. Una rastrillo que fue inaugurado por la Infanta Elena y en la que no faltó Simoneta Gómez-Acebo, que recoge el testigo de su madre, la Infanta Pilar, en la organización de este importante evento solidario.

En los premios Telva de moda, Laura Ponte lució un esmoquin adquirido en el rastrillo. No faltaron a esta importante cita de la moda Nieves Álvarez, Jon Kortajarena o Candela Márquez, que acudió en solitario a la fiesta puesto que su pareja, Alejandro Sanz se encontraba en los Latin Grammy.

Hemos hablado con Raúl Cabrera, compositor de la canción "Marioneta" de Andy, que ayer estuvo por delante de Rosalía como la canción más escuchada de nuestro país. ¿Es una canción con "pullas" dirigida a Lucas? El compositor ha dicho que la canción que se compuso en julio, no va dedicada a Andy y que jamás haría una canción para dañar a alguien. Andy se siente "liberado" después de romper su relación con su pareja musical, que nuestros colaboradores califican como "tóxica" aunque no entienden cómo han podido estar tantos años juntos cuando su relación era mala.

Kiko Rivera se sienta esta noche en el plató de "De Viernes" tras el scoop de la semana pasada con Santi Acosta en su domicilio. ¿Recurrirá al victimismo de siempre hablando mal de su madre y su hermana? Nuestros colaboradores creen que la entrevista va a ser más de lo mismo y debería pedir perdón a su hermana mirando a cámara sobre todo si quiere volver a tener relación con su hermana. Otra de las incógnitas de la entrevista de esta noche es si va a hablar de su hermano Cayetano Rivera. Todavía no hay novedades sobre lo que pasó el pasado domingo en una rotonda de Alcalá de Guadaira. ¿Una mala racha de la que no aprendes ni rectificas?