Gabriela Guillén estalla contra Bertín Osborne: "Ya no puedo más. Lo siguiente será una demanda"

Aunque todo parecía indicar que la relación entre Bertín Osborne, Gabriela Guillén y el pequeño Arian David se había normalizado y atravesaba por un buen momento, parece que la situación entre ambos no es buena.

Gabriela se sienta en el plató de '¡De Viernes!' para contar si Bertín se desentiende de su hijo, y si piensa tomar medidas legales contra el cantante si no se hace cargo del niño.

Tal y como hemos podido ver en el avance de la entrevista, donde hemos podido ver a una Gabriela muy dolida, "cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda", ha confesado afectada, dejando entrever que el cantante no solo se ha desvinculado del menor, sino que, además de no verle ni interesarse por él, tampoco ha pagado nada en concepto de manutención.

Unas duras declaraciones con las que Gabriela pone a Bertín contra las cuerdas, después del último posado familiar del cantante con todos sus hijos: Alejandra, Eugenia, Claudia, Kike y Carlos, e incluso la hermana de sus hijas, Ana Cristina Portillo, en el que solo faltó el pequeño Arian David.

"Si ha venido a Madrid yo no me he enterado porque no ha visto al niño. ¿Cómo me va a sentar? Si no lo ve nunca, y no me da ni dinero. Que diga que si yo estoy contenta... ¿contenta de qué? A ver si alguna vez llegamos a un acuerdo. Mi hijo va a tener dos años y no se puede llegar a un acuerdo" estallaba muy enfadada cuando se enteró de que Bertín había estado en Madrid.