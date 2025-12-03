El espectacular anillo de diamantes con el que Miley Cyrus anuncia su compromiso con Maxx Morando

Miley Cyrus y Maxx Morando han decidido dar un paso más en su relación. Tras varios días de rumores, sobre todo después de su paso por la alfombra roja de Avatar: Fire and Ash, según confirmó este martes la revista People, la pareja está oficialmente comprometida.

La alarma saltó cuando la artista de 33 años (6 años mayor que él) pasaba por la alfombra roja de la premier de Avatar que se celebró el pasado lunes en Los Ángeles. Cyrus, que pone voz a la banda sonora de la tercera entrega de esta saga, apareció en la alfombra luciendo un llamativo anillo que captó todas las miradas. Más tarde se supo que la pieza, un diamante de talla cojín montado sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates, había sido diseñada especialmente para ella por la firma Jacquie Aiche.

La cantante internacional de temas como Wrecking Ball, posó sonriente con un vestido negro de lentejuelas y silueta estructurada con una cola de tul abullonada y, por supuesto, se colocó de tal forma que la joya adquirió un protagonismo estrella ante los fotógrafos mientras se apoyaba en su pareja.

Morando, combinado a la perfección con su ahora prometida, optó por un traje negro clásico y una camisa blanca. Aunque su nombre está ligado principalmente a la música, también ha despuntado como diseñador, Cyrus ha lucido varios diseños suyos, incluida una colaboración que presentó en un festival de Atlanta junto al creador Shane Kastl.

La cantante y el baterista comenzaron a verse en 2021, aunque no fue hasta el año siguiente cuando hicieron pública su relación. Morando, integrante de la banda Liily y conocido también por su faceta creativa en la moda, se convirtió pronto en una presencia importante en la vida de Cyrus, quien había salido recientemente de su turbulento divorcio con Liam Hemsworth. En una entrevista concedida a Vogue en 2023, la artista relató entre risas que su primera cita con Morando fue "más a ciegas para mí que para él", una anécdota que ya entonces dejaba ver la complicidad entre ambos.

Con el compromiso ya confirmado, la pareja inicia un nuevo capítulo en su relación. Ahora, sus seguidores, están atentos a cualquier movimiento de la pareja para conocer cada detalle de la gran boda, que después de la de Selena Gómez, compañera de Miley en Disney Channel durante muchos años, el listón está muy alto.