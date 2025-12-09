De los Pombo a Lola Lolita: los árboles de Navidad más espectaculares de las influencers

Con la llegada de las fiestas, los hogares se llenan de tonos rojizos y dorados que evocan la Navidad. Montar el Árbol de Navidad sigue siendo una de esas tradiciones que unen a la familia, con música navideña de fondo, muchos optan por hacer esta tradición en el puente de diciembre. Este momento, lleno de emoción y también de alguna que otra disputa familiar, ahora es también compartido con millones de seguidores en redes sociales por celebrities e influencers, quienes lo convierten en un espectáculo casi obligado cada temporada.

Aunque algunos 'Grinch' no lo aprecien, esta tradición lleva cientos de años celebrándose. Y aunque muchos disfrutan del brillo de las luces y los adornos, pocos conocen el origen del árbol de Navidad y el significado de sus decoraciones.

La Navidad de 2025 ha llegado de la mano de la publicidad para muchos creadores de contenido. No está claro si esto se debe a la nueva ley sobre publicidad para influencers o a alguna campaña de marca que ha "regalado" productos a los creadores de contenido, pero lo cierto es que, siguiendo cada uno su estilo, muchos han montado árboles de Navidad sorprendentemente similares.

Los árboles más "chic" de la Navidad

La Navidad ya ha llegado a la casa de los Castellano Pombo. "Después de mucha presión de Tintín y Veguita. Por fin ya ha llegado la navidad a casa", comentaba Pablo. Las imágenes muestran a la familia al completo mostrando los detalles y colocando los adornos esperando la pronta llegada de Mariana, que aún se encuentra en la tripa de María Pombo.

La pequeña Teíta ha querido colaborar en el Árbol de la familia de Teresa Andrés e Ignacio Ayllón: "Primera navidad montando el árbol de navidad juntos. Una tarde para el recuerdo, ya os podéis imaginar", escribía la influencer sobre el momento.

Los Lorenzanos han optado por un look más confortable, en pijama de cuadros, mientras el pequeño Loren, vestido de elfo, ayudaba colocando las bolas y jugando con las figuras del Belén, terminando por besarlas todas. "Este año montamos el árbol de Navidad con más ilusión que nunca. Loren llena la casa de magia, y mientras esperamos a nuestra nueva incorporación", escribía Marta Lozano en sus redes.

Marta Riumbau, conocida por sus decoraciones impactantes, ha llevado la Navidad a su terraza y ha añadido un toque nostálgico con espumillón y ventanas dibujadas, evocando su infancia.

Además, ha ayudado a su amiga Anna Padilla, quien tras anunciar su boda estaba sin ganas de adornar su hogar.

María Frubies también ha querido sumarse a la tendencia, mostrando no solo su Árbol de Navidad, sino también toda la decoración de su casa, incluyendo una mesa lista con todo tipo de detalles navideños para las comidas familiares.

Este año, Lola Lolita ha puesto el árbol junto a su nuevo novio, Alonso López, el piloto de Moto 2, trabajando en equipo para colocar los adornos en tonos rojizos y dorados. Para colocar la estrella en la punta, Lola se subió a los hombros de Alonso, mientras sus gatos paseaban entre ambos.

Sofía Hamela, una de las grandes estrellas de las redes sociales gracias a sus aventuras con Carlota Marañon, ha optado por un Árbol de luces, mostrando cómo incluso un hogar pequeño puede tener un ambiente navideño con toques estratégicos de decoración.

Y tú, ¿ya has montado el árbol?