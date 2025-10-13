Anna Ferrer Padilla cuenta cómo fue su pedida "no instagrameable" que la dejó en shock: "¿Es una broma?"

La noticia del compromiso de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal se hizo pública con una romántica fotografía compartida por la influencer, acompañada del mensaje: "Mil veces sí". La inesperada noticia ha sorprendido a sus seguidores, aunque Anna no ha tardado en revelar algunos detalles que ya están decididos como la fecha y el lugar. "No sé cómo daros las gracias por tanto amor", agradecía a sus seguidores.

La influencer ha confesado que se emocionó al descubrir que su pareja había grabado el momento de la pedida para poder revivirlo "mil veces". Sin embargo, ha explicado que ese instante tan especial permanecerá en la intimidad de la pareja y no será compartido en redes sociales. Además, Anna comenta que no fue una pedida típica de influencer ni un momento instagrameable, pero que para ellos, fue precioso.

Como cada verano, Anna y Mario suelen disfrutar de unas vacaciones juntos, aunque este año decidieron quedarse en Zahara de los Atunes con sus familias debido a la reciente apertura de su nuevo local, El Trompeta. Con tanto trabajo, optaron por posponer su tradicional viaje y organizar una escapada de fin de semana en septiembre a Menorca.

"Me parecía lo más lógico", comenta Anna sobre la decisión y cómo transcurrió la preparación y el primer día relajado en la terraza del hotel, sin imaginar lo que vendría después. Fue ese mismo viernes, al llegar, cuando Mario le indicó que le esperaba fuera mientras ella se preparaba. Al salir, Anna se encontró con la sorpresa: la pedida de mano.

"Me quedé en shock", recuerda la influencer, que no sospechaba nada por la tranquilidad y naturalidad de su pareja. "Nos pasamos todo el finde en una nube" añade.

Aunque la pareja ya había hablado en varias ocasiones sobre casarse, Mario siempre había dado a entender que sería algo más adelante. Con 28 años, serán los primeros de su grupo de amigos en dar el paso, por lo que, al tratarse de algo poco habitual en su círculo, las sospechas eran mínimas. Por eso, cuando le hizo la propuesta, Anna pensó al principio que se trataba de una broma. "Le dije: ‘¿Es una broma?’", cuenta entre risas.

El secreto mejor guardado

Para mantener el secreto hasta el anuncio, Anna decidió llevar el anillo colgado de un collar, aunque admite que no podía evitar mirar una foto de su mano con la joya constantemente.

La influencer consiguió guardar el secreto durante un mes a sus seguidores, pero también lo hizo dos semanas con su madre, Paz Padilla. La presentadora se encontraba de viaje en Malasia y Anna esperó su regreso para contarle la noticia. "En cuanto volvió, fui corriendo a verla" y con la excusa de grabar un vídeo, se lo contó. "Se tiró días llorando de la emoción", comentaba Anna.

La fecha y el lugar de la boda

La boda se celebrará el próximo año en Cádiz ha revelado la influencer junto a uno de sus atardeceres favoritos en su playa favorita. La pareja tiene claro que será una boda civil, y que esta decisión hace más sencillo la idea de elegir una fecha al tratarse de un único lugar, aunque las dudas ya empiezan a surgir: "Me lo voy a tomar con calma y paciencia, quiero disfrutar del proceso", comenta.

Ha prometido que contará los avances sin ser "pesada".