¿Quién es Lea Vicens, la rejoneadora con la que relacionan a Cayetano Rivera?

Aunque no hay ninguna prueba de que Cayetano Rivera esté con la rejoneadora Lea Vicens, ambos han sido vistos comiendo juntos en Sevilla. ¿Quién es Lea Vicens? Tiene 40 años y nació en la localidad francesa de Nimes. Sus padres no tienen relación con el mundo del toro pero fue el rejoneador ya fallecido, Ángel Peralta quien la contrató en el 2006 para que formase parte de su equipo de domadores de su cuadra equina. Fue el mismo Peralta, en 2013, quién le dio la alternativa en el mundo del rejoneo en la Plaza de Nimes.

Mientras tanto, la otra persona con quién relacionaban a Cayetano, la periodista Gemma Camacho, ha dicho que son "amigos, adultos, maduros, libres y solteros", de modo que "cada uno disfrute como quiera" y "que cada uno haga su vida y que esté feliz cada uno".

Y en este diciembre de nuevas relaciones, nos preguntamos si Blanca Romero y Quique Sánchez Flores tendrían una nueva amistad o una nueva relación, después de haber sido pillados dando un paseo por Madrid, muy sonrientes. Aunque no hay foto de beso ni van de la mano, la revista Lecturas asegura que compartieron una velada que empezó en el restaurante Chez y terminó en un tablao flamenco.

Victoria Federica hizo ayer una "espantá" y dejó ayer plantados a los organizadores de la última presentación en Barcelona de lo último de Ana Lérida, la colorista de la alta burguesía catalana cancelando su presencia en el evento el mismo día, con la excusa de que estaba indispuesta.

Adriana Abascal anuncia su ruptura con Manuel Filiberto de Saboya a través de un mensaje en Instagram: "Comparto, con el corazón encogido, que, como a veces debe ser, nuestro camino juntos ha llegado a su fin. Los próximos capítulos permanecen sin escribir, sostenidos suavemente entre lo que fue y lo que pueda venir".