Polémico rodaje de porno gay en el mausoleo de Camilo Sesto: "Llega en el peor momento para la familia"

El municipio de Alcoy se encuentra sumido en una tormenta que mezcla el respeto a sus figuras ilustres, la gestión administrativa y el crudo enfrentamiento político. El epicentro del escándalo es el mausoleo de Camilo Sesto, el icónico cantante alcoyano, cuya memoria se ha visto salpicada por la aparición de imágenes del recinto funerario en una producción de cine pornográfico gay.

La controversia estalló cuando el Partido Popular (PP) de Alcoy denunció públicamente que el gobierno municipal, liderado por el socialista Toni Francés, habría permitido la grabación de escenas para una película de adultos en el cementerio municipal, específicamente utilizando como fondo el mausoleo del artista. Según la oposición, estas imágenes forman parte del primer capítulo de la tercera temporada de una serie distribuida en plataformas de contenido explícito. En el metraje promocional se observa a un actor sentado frente a la tumba de Camilo Sesto antes de encontrarse con otro joven y abandonar el camposanto.

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González y que ha contado con la participación de Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar, ha hablado sobre este controvertido rodaje, añadiendo más información al respecto: "En el cementerio lo que se ha hecho es grabar algunas escenas previas al acto sexual, lo que normalmente se pasa deprisa", ha bromeado la periodista Beatriz Cortázar durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, aportando nuevos datos sobre lo que se puede ver en ese vídeo. "Es la introducción, cuando se conocen. Luego ya se pasan a los planos de estudio interior".

"Es un memorial muy polémico, porque no gusta a los fans. Pero lo peor es el momento en el que llega esta polémica, con una delicada situación familiar y con la hija de Camilo en el hospital. Lourdes Ornelas siempre ha estado muy pendiente de lo que pasaba en ese camposanto y para dos semanas que no ha estado al tanto, pasa esto", ha añadido la subdirectora del espacio, Isabel González.

Respuesta política

La respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar. El ejecutivo local, conformado por el PSPV y Compromís, ha negado de forma categórica haber autorizado rodaje alguno de carácter sexual. Según explican, la Alcoy Film Office —organismo encargado de gestionar las licencias audiovisuales— recibió en su día una solicitud para grabar "escenas de duelo e introspección" para una supuesta webserie que se emitiría en YouTube. En la documentación presentada por la productora, se especificaba que se realizaría una toma de un actor caminando y otra sentado frente a una tumba, asegurando que no se mostrarían nombres en las lápidas y que el tono de la obra era puramente dramático.

Para el Gobierno municipal, lo sucedido es un "engaño total" por parte de la productora, que habría ocultado el propósito real de las imágenes para obtener el permiso. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra la empresa responsable por vulnerar los términos de la autorización y atentar contra la dignidad de un espacio público sagrado. Además, han adelantado la creación de una nueva ordenanza de rodajes mucho más restrictiva para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

El PP califica el suceso como una "grave falta de sensibilidad" y una muestra de la "falta de control" del gobierno local sobre el patrimonio de la ciudad. Consideran que la promoción turística y audiovisual de Alcoy no puede realizarse a costa del respeto a los difuntos y sus familias. Por su parte, la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha acusado a los populares de "irresponsables" por utilizar este incidente para "ensuciar la imagen de la ciudad" con fines electoralistas.

Mientras tanto, la familia de Camilo Sesto ha manifestado su profunda consternación. Fuentes cercanas al entorno del cantante aseguran que se sienten "profanados" y exigen una disculpa pública, lamentando que el lugar donde descansan las cenizas del ídolo se haya convertido en escenario de una polémica tan alejada de su legado artístico. La tensión en Alcoy promete no disiparse pronto, mientras se dirime si hubo negligencia administrativa o, efectivamente, un fraude premeditado por parte de la industria del cine para adultos.