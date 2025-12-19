Rob Reiner, Sharon Tate y otros homicidios que sacudieron Hollywood
La muerte del director Rob Reiner y su mujer Michele a manos de su hijo Nick ha conmocionado al mundo del entretenimiento por las circunstancias y la violencia del suceso. Repasamos otros casos que a día de hoy todavía siguen dando que hablar.
La actriz y modelo estadounidense Sharon Tate murió apuñalada el 9 de agosto de 1969 en su casa de Cielo Drive, en Los Ángeles, cuando tenía 26 años y estaba embarazada de ocho meses junto a su marido, el director Roman Polanski. Fue víctima, al igual que otras cuatro personas que se encontraban junto a ella aquella noche, de la secta de Charles Manson: Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. El crimen forma parte de los llamados "asesinatos de la familia Manson", uno de los casos más traumáticos de la historia criminal de Estados Unidos.
Sal Mineo, actor de películas como Rebelde sin causa o Gigante, murió el 12 de febrero de 1976 en Los Ángeles a los 37 años. Fue apuñalado en el pecho durante un asalto en el callejón que había detrás de su edificio de apartamentos, cuando volvía a casa tras ensayar una obra de teatro. Aunque el asesinato se atribuyó a un crimen pasional, años después se demostró que el culpable fue Lionel Ray Williams, un repartido de pizza con amplio historial delictivo que quería robarle.
La actriz y conejita Playboy Dorothy Stratten fue asesinada con una escopeta el 14 de agosto de 1980. El culpable fue su marido Paul Snider, al que carcomieron los celos cuando se enteró de que Dorothy quería abandonarle por el director de cine Peter Bogdanovich, con el que rodó la película They All Laughed.
Dominique Dunne, actriz y hermana del actor Griffin Dunne e hija del escritor y guionista Dominick Dunne, había participado en varias series de televisión y formó parte del elenco de Poltergeist, donde interpretó a la joven Dana Freeling (a la derecha de la imagen). El 30 de octubre de 1982, Dunne fue estrangulada por su exnovio John Sweeney, durante una discusión a la entrada de su casa en West Hollywood. Tras el ataque, la actriz cayó en coma y falleció cinco días después, el 4 de noviembre, a los 22 años.
Marvin Gaye, el icónico cantante de soul y R&B estadounidense y también actor de telefilmes, murió el 1 de abril de 1984 a los 44 años a manos de su propio padre, Marvin Gay Sr., durante una discusión familiar en la casa de la familia en Los Ángeles. El conflicto entre padre e hijo había sido largo y complicado: Marvin Gaye tenía problemas personales y financieros y la relación con su padre era tensa. Aquel día, su padre le disparó en el pecho y murió horas después en el hospital.
La actriz y modelo estadounidense Rebecca Schaeffer, conocida por su papel en la serie de televisión My Sister Sam, murió asesinada con apenas 21 años el 18 de julio de 1989 por Robert John Bardo, un fan obsesionado con ella que llamó a la puerta del domicilio de Rebecca y le disparó en el pecho. Bardo había obtenido ilegalmente la dirección de la actriz contratando a un investigador privado que accedió a ella través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California. El asesino huyó pero fue arrestado al día siguiente, cuando confesó el crimen. El suceso impulsó la aprobación de las primeras leyes anti acoso en California y posteriormente en Estados Unidos.
Nicole Simpson y su amigo Ron Goldman fueron asesinados la noche del 12 de junio de 1994 frente a la propiedad de Nicole en Brentwood, Los Ángeles. Ambos recibieron múltiples puñaladas y sus cuerpos fueron hallados poco después de la medianoche del 13 de junio. La brutalidad del crimen y el posterior juicio contra O. J. Simpson, estrella del deporte y exmarido de Nicole acusado por la Fiscalía, captaron una enorme atención mediática. Simpson fue declarado inocente de todos los cargos penales, aunque en 1997 fue considerado responsable civilmente por las muertes. No se han identificado otros sospechosos y el caso sigue sin resolverse, convirtiéndose en uno de los más seguidos de la historia de Estados Unidos.
La cantante Selena Quintanilla se encontraba en la cima de su carrera cuando el 31 de marzo de 1995 Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, le disparó con un revólver. Quintanilla y su familia habían descubierto que Saldívar estaba malversando su dinero y tras reunirse con ella en un motel, la asesinó tras una fuerte discusión. Conocida como "la reina del tex-mex" tenía solo 23 años y su muerte conmocionó a la industria musical y cinematográfica.
Tupac Shakur actor y uno de los raperos estadounidense más influyentes de la década de 1990, fue herido de bala en un tiroteo en Las Vegas. Shakur se encontraba en su coche con Suge Knight, el CEO de su discográfica, cuando otro vehículo se acercó y le disparó varias veces. Tupac recibió cuatro disparos de bala, incluyendo uno en el pecho, y fue llevado al hospital en estado crítico. Después de varios días en cuidados intensivos, murió el 13 de septiembre de 1996 a los 25 años. Su muerte nunca se resolvió completamente y el caso sigue sin haberse aclarado oficialmente, generándose muchas teorías sobre quién estuvo detrás del ataque.
Phil Hartaman, el actor y humorista conocido por sus imitaciones y su trabajo en Saturday Night Live y Los Simpsons, fue asesinado por su mujer Brynn (en la imagen) el 28 de mayo de 1998 en su casa de Encino (Los Ángeles). Brynn, intoxicada por el alcohol, la cocaína y otros fármacos, le disparó varias veces en la cabeza. El matrimonio atravesaba una crisis sentimental que ella no pudo superar y, al llegar la policía al domicilio y apartar a sus dos hijos, se suicidó con un disparo en la sien.
El caso más reciente es del de Rob Reiner y su mujer Michele, asesinados presuntamente a manos de su hijo mediano, Nick, el pasado 14 de diciembre. Nick, de 32 años, tiene un amplio historial de problemas con las drogas y aunque las circunstancias del caso todavía no se han esclarecido, se habla de que tuvieron una fuerte discusión.