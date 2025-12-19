Rob Reiner, Sharon Tate y otros homicidios que sacudieron Hollywood

7 / 11

Nicole Simpson y su amigo Ron Goldman fueron asesinados la noche del 12 de junio de 1994 frente a la propiedad de Nicole en Brentwood, Los Ángeles. Ambos recibieron múltiples puñaladas y sus cuerpos fueron hallados poco después de la medianoche del 13 de junio. La brutalidad del crimen y el posterior juicio contra O. J. Simpson, estrella del deporte y exmarido de Nicole acusado por la Fiscalía, captaron una enorme atención mediática. Simpson fue declarado inocente de todos los cargos penales, aunque en 1997 fue considerado responsable civilmente por las muertes. No se han identificado otros sospechosos y el caso sigue sin resolverse, convirtiéndose en uno de los más seguidos de la historia de Estados Unidos.