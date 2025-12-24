El hermano de Ana Obregón niega haber hablado con Paloma Lago tras el archivo de la denuncia

Javier García Obregón ha reaparecido ante las cámaras tras conocerse el archivo provisional de la denuncia por presunta agresión sexual presentada por su exmujer, Paloma Lago, y ha aclarado que no ha mantenido contacto con ella después de la decisión judicial.

El hermano de Ana Obregón ha sido abordado por la prensa en Madrid después de que trascendiera que la Justicia ha archivado provisionalmente la denuncia interpuesta por la modelo y presentadora contra el político gallego Alfonso Villares, una causa que se ha investigado en Galicia y que derivó en la dimisión del entonces consejero del Mar. Ante las preguntas, García Obregón ha optado por un perfil bajo y ha evitado cualquier valoración sobre el proceso.

El archivo de la causa judicial

La denuncia presentada por Paloma Lago a finales de 2024 fue archivada de manera provisional al no apreciarse indicios suficientes para continuar con la investigación. El procedimiento había tenido una amplia repercusión pública tanto por la relevancia institucional del cargo que ocupaba Alfonso Villares como por el impacto personal en el entorno de la comunicadora.

La resolución judicial ha supuesto el cierre, por el momento, de una causa que había situado a la familia de Paloma Lago en el foco mediático durante meses. En este contexto, el nombre de Javier García Obregón, exmarido de la presentadora y padre de su hijo, también se había visto vinculado de manera indirecta al caso, pese a su tradicional discreción pública.

La reacción de Javier García Obregón

Tras conocerse el archivo, Javier García Obregón ha sido preguntado por si había hablado con Paloma Lago después de la decisión judicial. Su respuesta ha sido tajante y breve: "No he hablado, no he hablado", según recoge Europa Press.

Con esta afirmación, el hermano de Ana Obregón ha dejado claro que no se ha producido ningún tipo de conversación entre ambos tras la resolución, evitando añadir comentarios sobre el contenido del auto judicial o sobre cómo ha vivido personalmente el desenlace del proceso.

Un tono prudente ante los medios

Durante su breve encuentro con la prensa, García Obregón ha mantenido un tono contenido y ha tratado de no prolongar sus declaraciones. Visiblemente apurado, ha señalado que tenía "un poquito de prisa", una frase con la que ha puesto fin a la conversación antes de abandonar el lugar.

Su actitud ha reflejado la voluntad de no alimentar la polémica ni contribuir a reabrir un asunto que ha resultado especialmente sensible para las personas implicadas. En ningún momento ha querido valorar la actuación de la Justicia ni hacer referencia a las consecuencias personales o familiares del archivo de la denuncia.

Un entorno familiar expuesto

El caso judicial ha coincidido con un periodo de elevada exposición mediática para el entorno familiar de Ana Obregón, marcado por distintos asuntos personales que han situado a su hermano en el foco informativo, pese a que siempre había mantenido un segundo plano.

La investigación y posterior archivo de la denuncia han afectado no solo a Paloma Lago y al denunciado, sino también a su entorno más cercano, incluido el hijo que la presentadora tiene en común con Javier García Obregón. La resolución judicial ha cerrado, al menos de forma provisional, un episodio que ha generado un notable desgaste público y personal.

Silencio tras la resolución

Por el momento, Javier García Obregón ha optado por el silencio y la prudencia tras el archivo de la causa. Su negativa a comentar la situación o a confirmar contactos con su exmujer marca una línea clara de distanciamiento respecto a un proceso judicial que ha acaparado titulares durante meses.