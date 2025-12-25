El apoyo constante de Susana Uribarri en la vida personal y profesional de Ana Obregón

Ana Obregón y Susana Uribarri comparten una amistad que se remonta a la infancia y que, con el paso de los años, se ha consolidado tanto en el plano personal como en el profesional. La relación entre ambas, ligada desde los inicios por la cercanía de sus familias, ha acompañado a la actriz en distintas etapas de su vida pública y privada.

La bióloga encontró en Susana Uribarri no solo a su representante, sino también a una figura presente en decisiones relevantes de su carrera y en momentos alejados de los focos. A lo largo del tiempo, su vínculo ha atravesado distintas fases, aunque ambas optaron por reforzar su relación y mantener una colaboración continuada.

Un vínculo forjado desde la infancia

La amistad entre Ana Obregón y Susana Uribarri comenzó cuando eran niñas, impulsada por la relación entre sus respectivas familias. Con los años, ese lazo se trasladó también al ámbito profesional, donde Uribarri pasó a desempeñar el papel de representante de la actriz, participando en proyectos, negociaciones y decisiones laborales.

Más allá del trabajo, su relación se ha mantenido en el entorno personal, compartiendo vacaciones, celebraciones familiares y encuentros fuera del ámbito mediático.

Un apoyo tras la muerte de Aless Lequio

Uno de los momentos en los que esa relación se hizo más visible fue tras la muerte de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón. Durante ese periodo, Susana Uribarri estuvo presente como apoyo cercano, tanto en el plano personal como profesional, acompañando a la actriz en una etapa marcada por el duelo.

Desde entonces, ambas han mantenido una relación estrecha que ha trascendido la gestión profesional, con Uribarri ocupando un papel relevante en el entorno más próximo de Obregón.

Presencia durante la maternidad de Ana Sandra

En los últimos años, la figura de Susana Uribarri ha vuelto a situarse en primer plano con la llegada de Ana Sandra, a quien Ana Obregón ha presentado como su nieta y su hija legal. Durante este proceso, marcado por un amplio debate público sobre la gestación subrogada, la representante ha estado junto a la actriz y ha intervenido ante los medios.

Uribarri, que actualmente colabora en el programa Y ahora Sonsoles, ha señalado en distintas ocasiones que ve a Obregón centrada en su nueva etapa familiar y en el cuidado de la menor, subrayando el contexto personal en el que se produjo esta decisión.

Reaparición pública en Madrid

La relación entre ambas se ha vuelto a evidenciar tras la reciente reaparición pública de Ana Obregón en un restaurante madrileño, acompañada por Susana Uribarri. El encuentro se produce después de la publicación de un reportaje del New York Times que menciona la relación pasada de la actriz y de sus padres con Jeffrey Epstein.

En estas imágenes, ambas aparecen juntas y atentas a sus teléfonos móviles, mientras la presentadora expresa su rechazo a la figura del financiero y a lo que representa.

Prioridades actuales de Ana Obregón

Más allá de la actualidad mediática, Ana Obregón continúa centrada en su faceta familiar y en su labor al frente de la Fundación Aless Lequio, dedicada a la investigación contra el cáncer. En este ámbito, ha participado recientemente en la entrega de un donativo al doctor Josep Moreu y su equipo, con la intervención telefónica de Alessandro Lequio.

En este contexto, Susana Uribarri permanece a su lado, en ocasiones en un segundo plano, manteniendo una relación que se prolonga desde la infancia y que sigue presente cuando la actualidad vuelve a situar a la actriz en el centro informativo.