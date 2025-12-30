Bertín Osborne habla claro sobre su relación con la joven brasileña de 28 años

Bertín Osborne vuelve a acaparar los titulares de la crónica social tras revelarse su supuesta relación sentimental con Sofía, una joven de 28 años de origen brasileño y holandés. Según informaciones surgidas en los últimos días de diciembre, la pareja habría formalizado su vínculo ante el círculo íntimo del cantante durante la reciente fiesta de Navidad organizada por el empresario José Luis López, El Turronero. Sofía, que trabaja como comercial en un concesionario de coches en Marbella, ha sido descrita por testigos presenciales como una mujer "encantadora y discreta", señalando que la complicidad entre ambos fue evidente durante el evento, a pesar de la estricta prohibición de dispositivos móviles que impidió captar imágenes del encuentro.

Esta noticia, ofrecida en exclusiva por El programa de Federico y Libertad digital y ampliada por Luis Rollán en el programa Fiesta, ya ha tenido respuesta por parte de su protagonista. En unos mensajes intercambiados con nuestra compañera Paloma Barrientos, Bertín desmiente el enamoramiento, pero no niega que ha visto a esta chica "dos o tres veces": "Cuando le pregunto por el tema, su primera reacción es decir que es mentira. Le vuelvo a escribir y entonces me dice que efectivamente la conoce, que es una chica a la que ha visto dos o tres veces, y es cuando Bertín mete esa cuña diciendo que hablar de enamoramiento es una puta coña. Y ahí se quedó. Efectivamente esta chica había estado en la fiesta de El turronero y en la casa de Carlos Herrera. Bertín insiste en que está soltero, que está con esta chica para pasearse y no hay ningún problema. Esta chica tiene su trabajo en Marbella, y cuando dice que es mentira creo que se refiere al enamoramiento", ha explicado la periodista durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.

Recordando que la información se dio en exclusiva en Libertad Digital y esRadio, Isabel González, subdirectora y presentadora del espacio, ha señalado que en ningún momento se habló de enamoramiento: "Este señor le gusta ir con señoritas y es soltero. Presume de ello, fenomenal, pero nosotros jamás hablamos de enamoramiento. Hablamos de una acompañante, pero nunca de un amor. De hecho dijimos en la información que era una de tantas". No obstante, se ha puesto en duda que solo se hayan visto en contadas ocasiones: "Me dice nuestro compañero Daniel Carande que él ya hace referencia a esta vendedora de coches en el año 2024, o sea que puede venir de lejos".

"Ayer en El programa de Sonsoles también hablaron con el artista, que dijo que efectivamente él tiene cincuenta amigas. Que a ella le apetecía ir a la fiesta de El turronero y que si con cada amiga que la veamos vamos a decir que está enamorado, lo tendremos que decir de las dos o tres amigas con las que se ve cada semana", ha añadido Isabel González sobre esta presunta nueva ilusión del cantante.