El 'prototipo Bertín': "Parece que tiene más éxito entre el público extranjero"

Bertín Osborne ha sido visto muy bien acompañado. Sofía, de 29 años, es una mujer de ascendencia mixta, brasileña y holandesa, que destaca por sus impactantes ojos verdes y una simpatía que ha cautivado al círculo íntimo del cantante. Profesionalmente, la joven se desempeña como comercial en un concesionario de vehículos de alta gama en Marbella, ciudad donde reside y donde habrían tenido lugar algunos de sus encuentros.

"Es guapísima, simpatiquísima. Me dicen que, además, él está súper volcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos", destapó Luis Rollán en el programa Fiesta de Telecinco.

Está claro que Bertín tiene un tipo, lo que Isabel González, presentadora de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico calificó como "el prototipo Bertín": "Si hubiese que crear un molde de las mujeres que le gustan a Bertín Osborne serían morenas, guapas, de procedencia extranjera, a poder ser latinas y con profesiones liberales (...) Tiene buen gusto. ¿Por qué esta querencia por este tipo de mujeres?".

Beatriz Miranda bromeó con que "igual las extranjeras no conocen su currículum". "La broma está servida en bandeja. Es el prototipo de hombre que triunfa más entre mujeres de ese perfil. Creo que tiene más éxito entre este público extranjero, me da igual Latinoamérica, Holanda...", añadió la colaboradora. El cantante y presentador es un conquistador nato, un hombre atractivo que sabe cómo enamorar a las mujeres.

