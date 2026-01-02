14 / 16

A pesar de ser ya toda una mujer, las críticas sobre sus cambios físicos no cesan y tras la gira de promoción de Estado Eléctrico, se vio obligada a defenderse: "Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Empecé a trabajar en la industria cuando tenía 10 años, crecí frente a todo el mundo y por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que verme como en la primera temporada de Stranger Things Y, como no lo hago, ahora soy un blanco fácil. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. Si tienes un problema con esto, me pregunto: ‘¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo’?".