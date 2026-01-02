El gran cambio de Millie Bobby Brown en 10 años: de estrella infantil en 'Stranger Things' a madre de familia
La popular serie de Netflix acaba de lanzar su episodio final con un desenlace que ha dividido a la audiencia. Su protagonista dice adiós a la ficción que la convirtió en una estrella y que la ha visto crecer.
Stranger Things llegó a su fin el pasado 1 de enero tras cinco temporadas y convertida en fenómeno global, siendo una de las series con más éxito de la plataforma Netflix. Casi 10 años en los que el espectador ha seguido con pasión el destino de los habitantes de Hawkins y ha visto crecer a sus protagonistas.
La serie, aclamada por la crítica y los espectadoras, catapultó al estrellato a su protagonista Once, interpretada por Millie Bobby Brown.
La actriz tenía 12 años cuando se rodó la primera temporada de la serie en septiembre de 2015 y se despide de su personaje con 21 años. Los espectadores la han visto crecer y convertirse en una de las intérpretes con mayor proyección internacional, además de una joven empresaria de éxito.
Nacida en Marbella (Málaga), Brown pasó su infancia entre Inglaterra y Estados Unidos. Fue descubierta por un cazatalentos en su escuela de artes, que le sugirió que desarrollara su actividad en Hollywood. Sus primeros papeles fueron secundarios y en series populares de la televisión estadounidense como NCIS, Modern Family o Anatomía de Grey.
Con su papel en la serie de Netflix fue nominada a varios premios de prestigio, entre ellos los Premios SAG a mejor actriz en una serie dramática, y los Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de drama. Ganó el galardón de los Premios Saturn a mejor actriz joven en una serie de televisión en 2017. Con Stranger Things llegaron la fama, las entrevistas y las alfombras rojas. Su estilo moderno y fresco la convirtieron en una de las más deseadas por las marcas de moda y pronto comenzó a despuntar con su estilo a pesar de su corta edad.
Compagina su trabajo como actriz con el de joven empresaria. Es propietaria de su propia línea de belleza Florence by Mills, con productos veganos de maquillaje y cuidado facial que cuentan con el certificado de PETA y no testa con animales. La marca facturó en 2024 aproximadamente 20 millones de dólares.
Como cualquier actriz joven a la que el público ha visto crecer, ha recibido muchas críticas por hacerlo tan "rápido". "Es difícil lidiar con las inseguridades siendo joven en una industria que es tan crítica, pero creo que el amor propio y el cariño es lo que busco como persona", escribió hace tiempo en su perfil de Instagram. Siempre le ha gustado el maquillaje y la moda, algo que algunos de sus haters en redes sociales no consideraba apto para su edad.
Además de su trabajo en Stranger Things, Millie ha aparecido en otras series de televisión y películas como Intruders (2014) y Godzilla: King of the Monsters (2019). En 2020 estrenó Enola Holmes y dos años más tarde su secuela, un papel por el que recibió 16 millones de dólares. Repitió como Madison Russell en Godzilla vs. Kong (2021).
Desde los 14 años de edad ha contribuido con organizaciones destinadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños, como también con fundaciones dirigidas a ayudar a jóvenes que padecen de enfermedades como el cáncer. Se unió a Olivia Hope Foundation para recaudar fondos para terapias específicas para el tratamiento del cáncer infantil. A finales de 2018, fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef, convirtiéndose en la embajadora más joven de la organización.
En 2025, además de Stranger Things, estrenó su última película: Estado eléctrico. Con Netflix estrenará la tercera parte Enola Holmes, la serie Prism y la película Just Picture It.
En el terreno personal, la actriz y Jake Bongiovi, hijo del líder de la banda Bon Jovi, se casaron en secreto en mayo de 2024 tras una amistad que comenzó en 2021 y dio paso al amor. La primera ceremonia se celebró en la intimidad en Estados Unidos y meses después organizaron una segunda ceremonia en Villa Cetinale, una mansión barroca en la Toscana.
En 2025 anunciaron que adoptaron una niña. "Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres", escribieron en una publicación conjunta en Instagram.
En una entrevista con la revista estadounidense People, la actriz confesó que la maternidad siempre había estado entre sus prioridades: "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake. Quería ser madre tal como mi madre lo fue conmigo".
A pesar de ser ya toda una mujer, las críticas sobre sus cambios físicos no cesan y tras la gira de promoción de Estado Eléctrico, se vio obligada a defenderse: "Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Empecé a trabajar en la industria cuando tenía 10 años, crecí frente a todo el mundo y por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que verme como en la primera temporada de Stranger Things Y, como no lo hago, ahora soy un blanco fácil. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. Si tienes un problema con esto, me pregunto: ‘¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo’?".
En la temporada final de Stranger Things tampoco se ha librado de los comentarios. Al debate sobre el destino de su personaje se han sumado las críticas por sus retoques estéticos que, según algunos espectadores, han borrado de un plumazo sus gestos y capacidad de interpretación.
A pesar de todo, Millie Bobby Brown ha interpretado a uno de los personajes más queridos de los últimos años y ha puesto fin no solo a una serie, sino a una etapa de su vida y de sus seguidores incondicionales.