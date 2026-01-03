Junko rompe su silencio y desenmascara a Isabel Pantoja: "Bernardo murió solo y me culparon de ello"

En una esperada y reveladora entrevista televisiva concedida al programa "De Viernes" este 2 de enero de 2026, Junko Takahashi ha decidido alzar la voz tras años de discreción. La viuda de Bernardo Pantoja ha compartido su verdad sobre los últimos días de su marido y el trato recibido por parte de la familia de este, especialmente de su hermana, Isabel Pantoja.

Durante su intervención, la japonesa describió una realidad marcada por el aislamiento de Bernardo, afirmando con contundencia que su marido "estaba muy solito" y que no considera que su familia "se portara bien" con él en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Junko relató episodios de gran tensión, como cuando la tonadillera supuestamente le impidió el paso o la culpó directamente del estado de salud de Bernardo: "Isabel Pantoja me dijo que el 85% de que mi hermano esté aquí es por tu culpa", confesó ante las cámaras.

La entrevista también abordó el conflicto por la vivienda en la que reside en Sevilla, propiedad de la cantante. Junko confirmó que se enfrenta a un desahucio judicial previsto para abril de 2026, después de que Isabel Pantoja rechazara cualquier acuerdo amistoso. Ante las acusaciones de estar alquilando habitaciones o vendiendo enseres de la casa para subsistir, la viuda se defendió alegando precariedad económica y la falta de apoyo de quienes fueron su familia política.

Tensa cordialidad

La trayectoria de Junko con la familia Pantoja ha evolucionado desde una tensa y discreta cordialidad hasta convertirse en un enfrentamiento judicial sin retorno. Aunque compartió más de dos décadas de vida con Bernardo, su integración en el clan siempre fue inexistente; conoció a su marido en un local de flamenco, pero pasaron cinco años antes de que se le permitiera entrar en Cantora, donde nunca fue aceptada por Isabel ni por Agustín Pantoja. Esta distancia se hizo oficial en 2018, cuando la pareja contrajo matrimonio civil en una ceremonia íntima a la que no acudió ningún miembro de la familia directa, confirmando así el aislamiento de la japonesa.

El punto de ruptura definitivo llegó con el fallecimiento de Bernardo en 2022, momento en el que la fricción se trasladó a los pasillos del hospital. Junko denunció públicamente que intentaron apartarla de su esposo en sus horas finales y que se le impidió ejercer su papel de viuda en los actos de despedida. La brecha se hizo insalvable cuando ella organizó un funeral propio al que el clan Pantoja decidió no asistir.

Actualmente, la disputa ha pasado al terreno legal por la vivienda de Triana donde ella reside; Isabel Pantoja, dueña del inmueble, ha iniciado los trámites de desahucio para liquidar la propiedad y saldar deudas personales, llegando a calificar a su cuñada como "okupa". En respuesta a este vacío familiar, Junko ha optado por aliarse con figuras críticas de la familia, como Luis "Pinocho", quien reclama la paternidad de Bernardo, consolidando así su guerra abierta contra la tonadillera.