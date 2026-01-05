Adriana Dorronsoro habla de su cambio físico tras perder 20 kilos

Adriana Dorronsoro, presentadora de programas de Telecinco como Vamos a ver, ha experimentado un espectacular cambio físico que ha llamado mucho la atención a sus seguidores en redes sociales y del que ha hablado abiertamente en el programa Las chicas de la cuarta planta, presentado por María Verdoy en el canal Mediaset Infinity.

La periodista de 39 años confirmó que ha perdido 20 kilos en un año gracias a un cambio de estilo de vida motivado por el bien de su salud. "Llegó un momento en el que vi que me estaba dejando y tenía hábitos que no me gustaban, como desfasar o no hacer ejercicio", explicó. La "fuerza de voluntad" ha sido clave en el proceso y reconoce que esto lo ha hecho por ella misma, "sin ninguna presión laboral ni de ningún tipo". "He reducido mucho el salir, la vida social, el beber... Todo eso lo he reducido al máximo", confiesa, aunque lo ha hecho de forma progresiva: "Tengo que disfrutar de la vida pero ahora compenso".

En su perfil de Instagram hay quien la acusa de haber recurrido a tratamientos estéticos, pasar por quirófano o incluso hacer uso del Ozempic, el fármaco para la diabetes que está a la orden del día en la pérdida de peso. "La presión la noto más ahora. Cada día comentarios de si me he hecho liposucción, que por qué no nos cuentas lo que has hecho... ¿Por qué tengo que dar explicaciones de nada?", recordó, y añadió: "Yo hago mi ejercicio, mi nutrición. Será cosa de mi médico y yo lo que tenga que hacer".

La donostiarra se encuentra en un momento magnífico de su vida. Tras un divorcio complicado, tiene una nueva pareja y se siente plena. Tras cinco años de soltería ha encontrado de nuevo el amor y habla sin tapujos de su nueva relación: "El sexo es maravilloso y me suma. Soltera no significa sola, parece que porque no tienes una pareja estás hundida y no, es súper importante para crecer como persona". Además, no descarta otro gran cambio en su vida: convertirse en madre. "Mi ilusión es ser madre, pero si no lo soy no va a ser una frustración. Me revienta que se piense que hay pasos a seguir".