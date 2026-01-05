Dramática situación de Mickey Rourke, que pide dinero para evitar el desahucio

El actor Mickey Rourke ha lanzado una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler. "La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad", señala el anuncio en la plataforma. El actor de 73 años ha conseguido hasta el momento aproximadamente 50.000 dólares a través de un total de 1.239 donativos, la mitad de su objetivo.

La campaña ha sido creada con el consentimiento de Rourke por Liya-Joelle Jones, una amiga del actor y miembro de su equipo. La recaudación de la popular plataforma se llama 'Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa'. "Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo", ha señalado Jones al medio The Hollywood Reporter.

"La vida no siempre avanza en línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey ha aportado con su trabajo y su vida —añade—, ahora enfrenta una difícil situación financiera que ha puesto en riesgo su vivienda". "La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad", añade la descripción. "Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio".

El actor recibió la notificación de desahucio el 18 de diciembre de un apartamento que tenía alquilado desde marzo de 2025 por 5.200 dólares al mes, y que posteriormente aumentó hasta 7.000 dólares al mes, según informó el diario Los Angeles Times.

Rourke saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como Nueve Semanas y Media o Diner, pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional, una decisión que le provocó lesiones graves. Aun así, Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, con papeles en Sin City: Ciudad del Pecado o Domino. Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con El luchador de Darren Aronofsky en el que interpretaba a un luchador profesional entrado en años y que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar.