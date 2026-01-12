Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri: "Hay procesos que necesitan tiempo, silencio y cuidado"

Tras la confirmación de su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada escribió en sus redes sociales un breve y reflexivo mensaje. La ex primera dama de Argentina compartió una historia en su cuenta de Instagram este domingo por la noche, en la que hizo referencia al momento personal que atraviesa tras el final de su relación con el ex presidente.

"Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa", escribió Awada, sin mencionar de manera directa la ruptura, pero dejando en claro que se trata de un período de transición personal. En el mismo mensaje, agregó: "Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar".

La historia se publicó pocas horas después de que trascendiera la noticia del fin de la relación, que llevaba más de 15 años. Desde el entorno de Macri señalaron que la decisión fue tomada de común acuerdo antes de finalizar el año, aunque recién se dio a conocer públicamente este domingo. Hasta el momento, el ex mandatario no realizó declaraciones al respecto.

Pese a la separación, fuentes cercanas confirmaron que ambos compartieron las celebraciones de Navidad y Año Nuevo junto a su familia. En los últimos días, Awada había mostrado en redes sociales imágenes de sus vacaciones en la Patagonia, donde se la vio acompañada por sus hijos, sin la presencia de Macri.

La historia entre Macri y Awada comenzó en 2009, cuando se conocieron en un gimnasio del barrio porteño de Barrio Parque, en una etapa en la que él se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad. Un año más tarde contrajeron matrimonio y en 2011 nació Antonia, la hija que tienen en común.

Durante su paso por la Casa Rosada, Macri destacó en varias oportunidades el rol de Awada en su vida personal y familiar. Ahora, tras la confirmación de la separación, el mensaje de la ex primera dama marca el inicio de una nueva etapa, atravesada con discreción y bajo un pedido explícito de respeto y silencio.