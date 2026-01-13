Sale a la luz lo que dijo Leonardo DiCaprio en su momento viral de los Globos de Oro

Las ceremonias de los grandes premios de la industria del cine siempre dejan momentos de lo más memorables protagonizados por las grandes estrellas de Hollywood. Los estilismos, gestos y conversaciones se observan con lupa y Leonardo DiCaprio es una de las víctimas habituales. Aunque el protagonista de Una batalla tras otra es conocido por su discreción, también es muy expresivo y uno de sus vídeos en la última edición de los Globos de Oro celebrados el pasado domingo le han vuelto a convertir en carne de meme de internet.

El actor fue captado teniendo una curiosa conversación con alguien que se encontraba a lo lejos y el vídeo se hizo rápidamente viral por sus gestos. Ha sido Jackie G., conocida en TikTok como @tismejackieg y muy popular por sus vídeos leyendo los labios a multitud de celebridades, la encargada de descifrar qué estaba diciendo DiCaprio. "Te estaba observando con lo del K-pop. Estabas como '¿es esa? ¿quién es la del K-pop? ¿Son ellas? ¡Ah, sí, es!' Nos estábamos riendo", le dice a un invitado o invitada imitando su reacción.

leonardo di caprio talking to teyana taylor https://t.co/tTlfzpLvvN pic.twitter.com/ycclLRfHgw — 𓍯𓂃 (@Chalametisme) January 12, 2026

Hay quienes apuntan a que se estaba dirigiendo a Teyana Taylor, su compañera de reparto en Una batalla tras otra y ganadora del premio a Mejor Actriz de Reparto por dicha película. En cuanto a la conversación, DiCaprio se refería probablemente a las protagonistas de la película Las guerreras K-pop, ganadora de Mejor Película Animada que también se llevó el galardón a Mejor Canción Original por Golden, uno de los grandes éxitos musicales del 2025.

Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro

Leonardo DiCaprio estaba nominado en la categoría a Mejor Actor Principal de Cine (Comedia o Musical), aunque el premio fue para Timothée Chalamet por Marty Supreme. El próximo 22 de enero se darán a conocer los nominados a los premios Óscar, en los que se prevé que ambos actores vuelvan a competir en la misma categoría. Podría ser el primer Óscar en la carrera de Chalamet y, en caso de ganar DiCaprio, se llevaría el segundo premio de la Academia, un logro que ya consiguió por su papel en El Renacido en 2016.