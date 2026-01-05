Leonardo DiCaprio celebra su último premio desde un superyate junto a Jeff Bezos

Leonardo DiCaprio recibió el pasado sábado el Premio Desert Palm Achievement Award del Festival de Cine Internacional de Palm Springs por la película Una batalla tras otra, pero no pudo viajar desde San Bartolomé debido a las restricciones aéreas tras la operación estadounidense en Venezuela. Estaba planeado que recibiera el galardón al finalizar la gala, pero sus compañeras de reparto Teyana Taylor y Chase Infiniti lo recogieron en su nombre más o menos a mitad del evento.

"Las películas siguen pensadas para disfrutarlas juntos en el cine. Ahora mismo, esa convicción importa más que nunca", dijo el actor en un mensaje pregrabado. "Las películas originales son más difíciles de hacer y de proteger, pero las películas siguen importando. No el contenido, sino el cine. Las historias creadas por personas están pensadas para compartirse en una habitación oscura, en una experiencia comunitaria", añadió, destacando la importancia de las salas de cine.

DiCaprio se encontraba en la isla caribeña de San Bartolomé pasando unas vacaciones con familiares y amigos, entre ellos su novia Vittoria Ceretti, Jeff Bezos y su mujer Lauren Sanchez, además del deportista Tom Brady, entre otros. El grupo viajaba a bordo del superyate Black Pearl, que perteneció al oligarca ruso Oleg Burlakov y está valorado en 250 millones de dólares. Cuando quiso poner rumbo a Estados Unidos, le fue imposible.

Leonardo DiCaprio and his girlfriend, Vittoria Ceretti, were seen soaking up the sun with Lauren Sánchez and Jeff Bezos on a $250 million superyacht off the coast of St. Barts ahead of the New Year. 🌞 📸: BACKGRID pic.twitter.com/mqwzo8zVM8 — Page Six (@PageSix) January 1, 2026

El Aeropuerto Internacional de Palm Springs emitió un comunicado anunciando que estaban sufriendo problemas con los vuelos: "Un problema de control de tráfico aéreo de la FAA está afectando hoy el espacio aéreo del sur de California. Los vuelos de salida se encuentran actualmente en tierra. Las aeronaves han podido llegar, aunque algunos vuelos de llegada se han desviado y se esperan retrasos. Esto no es exclusivo de PSP y afecta a varios aeropuertos del sur de California. Los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre sus vuelos. PSP compartirá actualizaciones según sea necesario".

El actor sí consiguió llegar al día siguiente a la ceremonia de entrega de los Critics Choice Awards celebrada en el Barker Hanger de Santa Monica, donde Una batalla tras otra, el filme dirigido por Paul Thomas Anderson, se alzó con el premio a la mejor película. Allí fue blanco de las bromas de la presentadora Chelsea Handler, cuando durante su monólogo inaugural bromeó: "Leo casi no sobrevive esta noche porque quedó atrapado en un barco en San Bartolomé. Fue como el Titanic, pero peor, porque Jeff Bezos estaba allí".