El plan de Nagore Aramburu y Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

Xabi Alonso ya no es entrenador del Real Madrid, pero mientras decide cuál será su futuro en el mundo del fútbol, se refugia en su mujer y sus hijos para sobrellevar este varapalo profesional. El tolosarra fue visto este miércoles acompañado por su inseparable mujer, Nagore Aramburu, disfrutando de una cita para dos en un conocido restaurante de la capital: El paraguas.

La pareja se mostró amable con la prensa dedicándole alguna sonrisa a los fotógrafos, aunque con la habitual discreción que les caracteriza. Un día antes, el que fuera centrocampista del club blanco se despidió de su afición tras su breve aventura como míster: "Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió en sus redes sociales.

Casi al mismo tiempo y tras compartir en sus stories de Instagram esta publicación añadiendo "el mejor" y el emoticono de un corazón rojo como muestra de su apoyo incondicional a Xabi, Nagore también tomó la palabra para transmitir en primer lugar lo "orgullosos" que están tanto ella como sus tres hijos del técnico por "el trabajo que has hecho cada día, siempre desde el respeto y el compromiso".

"Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en todo momento con ilusión y gratitud. Gracias a todos los madridistas que han confiado en nosotros y que nos han hecho llegar tanto cariño. Vuestros mensajes han significado mucho", escribió la empresaria, destacando lo apoyados que se han sentido en todo momento.