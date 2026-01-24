Rebecca Loos reaparece como inesperada aliada de Brooklyn Beckham: "Es una víctima de sus padres"

El plató de ¡De Viernes! se convirtió este 23 de enero de 2026 en el escenario del regreso de Rebecca Loos a la televisión española. La exasistente personal de David Beckham, alejada del foco mediático durante casi dos décadas en su retiro en Noruega, rompió su silencio no solo para ajustar cuentas con el pasado, sino para posicionarse como una aliada inesperada de Brooklyn Beckham. Tras las recientes y duras declaraciones del primogénito del clan, quien ha acusado públicamente a sus padres de anteponer la rentabilidad de su marca comercial a los vínculos afectivos reales, Loos utilizó su intervención para validar el testimonio del joven y denunciar, con una frialdad basada en la experiencia propia, la existencia de una estructura familiar que definió como "asfixiante, controladora y puramente empresarial".

Loos, que ahora reside en las montañas de Noruega y ha hecho del yoga y la vida natural su refugio, apareció con una imagen renovada, lejos de la estética de las revistas de sociedad de principios de los 2000. Sin embargo, su discurso no ha variado a lo largo de estos años. Desde el inicio de la charla, la invitada se alineó sin fisuras con el hijo mayor de la pareja, asegurando que entiende perfectamente el calvario por el que está pasando el joven fotógrafo. Según Rebecca, Brooklyn no es más que la última víctima de un engranaje empresarial que antepone el valor de mercado de sus apellidos a cualquier tipo de vínculo afectivo real.

"Lo que está haciendo Brooklyn es un acto de supervivencia emocional", afirmó Loos durante uno de los momentos más tensos de la noche. "Yo sé lo que es estar dentro de ese círculo. Sé cómo se diseñan las sonrisas para las fotos mientras, de puertas para adentro, todo es frío y calculador. A Brooklyn se le ha pedido que sea un accesorio de la marca Beckham desde que nació, y el hecho de que ahora diga 'basta' es una valentía que pocos pueden comprender. La maquinaria de relaciones públicas de sus padres es feroz, y sé que ahora mismo están trabajando para desacreditarlo, tal y como intentaron hacer conmigo hace veinte años".

La entrevista navegó inevitablemente hacia el pasado, rescatando los episodios de 2004 que cambiaron la vida de todos los implicados. Rebecca fue especialmente crítica con la forma en que el documental de Netflix de la pareja abordó aquella crisis. Lamentó que David Beckham siga presentándose como una víctima de las circunstancias de su traslado a Madrid, en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos. "Él siempre ha jugado la carta del hombre solo y vulnerable en un país extraño. Pero la realidad es que él tomaba sus propias decisiones. Me utilizó mientras le serví para no sentirse solo y luego permitió que la prensa me devorara para salvar su imagen de hombre de familia", sentenció ante los colaboradores del programa.

A lo largo de la conversación, que se extendió durante más de una hora, se analizaron los paralelismos entre la situación actual de Brooklyn y la experiencia de Loos. Para la entrevistada, el patrón de comportamiento de los Beckham es cíclico: cualquiera que amenace la estabilidad de la "Marca" es expulsado o silenciado. "Cuando yo hablé, me llamaron mentirosa, oportunista y buscavidas. Ahora que su propio hijo dice que se siente controlado y asfixiado, ¿qué van a decir? ¿Que Brooklyn también es un mentiroso?", se preguntó retóricamente, provocando un silencio sepulcral en el estudio.

Rebecca Loos también tuvo palabras para Victoria Beckham, a quien describió como la verdadera arquitecta de la imagen pública de la familia. Según su testimonio, la diseñadora vive bajo una presión autoimpuesta por mantener una perfección que es "insostenible y ficticia". "Victoria cree que el control es amor, pero Brooklyn ha descubierto que el amor de verdad no te pone condiciones ni te obliga a publicar fotos familiares en Instagram para subir el valor de las acciones de una empresa", explicó con una calma que denotaba años de terapia y distanciamiento emocional del conflicto.

Mientras Loos habla en España, los tabloides británicos han comenzado a hacerse eco de sus palabras, que añaden gasolina al fuego de una crisis familiar que ya parece irreversible. La invitada insistió en que su intención no es reabrir viejas heridas por beneficio económico, sino ofrecer un testimonio de apoyo a alguien que, como ella, ha decidido enfrentarse a un gigante.

Finalmente, Rebecca cerró su intervención reflexionando sobre su propia redención. Aseguró que su vida actual en Noruega, rodeada de nieve y silencio, es el mayor triunfo frente a los años de persecución mediática que sufrió tras su aventura con el futbolista. "A David y Victoria les deseo que algún día puedan ser tan libres como lo soy yo ahora, y como intenta ser su hijo. Pero para eso, primero tendrían que dejar de ser personajes y volver a ser personas. Y no estoy segura de que sepan cómo se hace eso", concluyó. La entrevista de este viernes no solo ha servido para actualizar el perfil de una de las mujeres más polémicas de la década de los 2000, sino para poner en jaque, una vez más, la narrativa oficial de un imperio que empieza a mostrar grietas difíciles de reparar.