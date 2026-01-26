Aitana Bonmatí revoluciona las redes sociales hablando de su sexualidad

Aitana Bonmatí ha revolucionado a sus seguidores con su última batería de preguntas y respuestas en Instagram en medio de su recuperación por su fractura de peroné y después de que el FC Barcelona femenino se convirtiera en ganador de la Supercopa de España. La tres veces ganadora del Balón de Oro habló de algunos aspectos personales de su vida, aunque la pregunta sobre su sexualidad, algo de lo que nunca había hablado abiertamente, fue de lo más comentado.

"¿Te gustan los hombres, las mujeres o los dos?", se preguntó uno de sus seguidores, a lo que ella confirmó: "Hombres". "No hace falta que lo diga, pero respeto todas las formas de querer y vincularse", añadió. Las respuestas no se hicieron esperar y sus fans reaccionaron de formas dispares: desde los que se sorprendieron porque una futbolista no sea homosexual hasta los que todavía creen que tienen una oportunidad con ella.

"Mereces un hombre que te trate como la reina que eres", aseguran, mientras que otros se animan a hacer pequeñas bromas: "Aitana Bonmatí hace historia al convertirse en la primera futbolista en declararse heterosexual". Por si fuera poco, dentro del club azulgrana ya hay quien quiere emparejarla con Pedri para que todo quede en casa.

Otras de las pinceladas que ha dado sobre su vida personal son sus gustos, como sus series preferidas (Prison Break y Homeland), sus viajes pendientes a Japón, Colombia, Islandia o Panamá, o cómo ocupa su tiempo mientras se recupera de la lesión. "Celebrar mi cumpleaños con mi familia y amigos, ir al cine, no hacer nada, dejarme cuidar, pasear por Barcelona a menudo, etc. Vida tranquila y con mi gente", explicó.

La centrocampista del Barça se lesionó el pasado mes de noviembre y debido a la gravedad de la lesión, se está tomando con mucha calma la recuperación. Han sido varias temporadas al más alto nivel, siendo una de las mejores jugadoras del mundo. En sus propias palabras, en "una vida frenética que te lleva al límite y que no te permite parar, desconectar, reflexionar". "Con la intensidad del día a día es muy difícil ver las cosas con perspectiva, entender muchas otras, ver cómo te sientes y dar paso a las emociones. A nivel personal creo que me está viniendo bien y a nivel profesional, me lo tomo como un nuevo reto, de los que nunca he tenido y que me motiva", confesó. Aunque no es posible ponerle una fecha a su regreso, tiene intención de hacerlo antes de que acabe la temporada.