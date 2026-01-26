Muere la madre de Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior 2023

La representante de España en el festival de Eurovisión Junior 2023, Sandra Valero, ha comunicado a través de sus redes sociales la muerte de su madre, Nazha. La joven artista, que logró el segundo puesto para España con el tema Loviu, afronta este duro trance tras la larga enfermedad que padecía su progenitora, pilar fundamental en su carrera.

"Hoy me despido con el alma hecha pedazos", ha expresado la valenciana en una misiva pública donde agradece la crianza y el apoyo recibido. Valero ha compartido una fotografía en blanco y negro desde el hospital para honrar la memoria de su madre, subrayando que ahora descansará en paz y la cuidará "desde arriba" junto a su abuela.

Las muestras de afecto no se han hecho esperar. Figuras del ámbito musical como el locutor Tony Aguilar o la coreógrafa Vicky Gómez han trasladado sus condolencias a la familia, destacando la fortaleza de Nazha. También se ha sumado al duelo Gonzalo Pinillos, próximo representante en el certamen infantil.