Bustamante habla de sus próximos pasos con su novia Yana Olina: "No cierro las puertas a nada"

David Bustamante atraviesa uno de los momentos más tranquilos y felices de su vida. Así lo reconoce él mismo al hablar de la etapa que vive junto a su pareja, la bailarina Yana Olina, con la que lleva ocho años de relación y a la que define como "la compañera perfecta".

"Me ayuda muchísimo con todo, con la preparación, con el texto... Me ayuda a vivir. Yana es una fenómena y sin ella no sería posible nada", confiesa el artista, que no oculta lo cómodo y estable que se siente a su lado. "Estoy muy feliz, muy cómodo. Son ocho años de relación y la verdad es que estamos muy contentos. Nos complementamos muy bien y llevo una vida muy tranquila. Fuera aparte de estos momentos, llevamos una vida muy normal y a mí eso me da salud. Me da felicidad y tranquilidad".

Sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación, Bustamante se muestra cauto, aunque no cierra ninguna puerta. "Bueno, si me lo preguntáis mucho, quitáis las ganas, así que esperad. Esperad que todo llega en esta vida. Pues quién sabe. No cierro las puertas a nada, es lo más natural del mundo. Cuando llegue el momento será el ideal", asegura, dejando entrever que el futuro podría traer sorpresas.

Otro de los grandes focos de emoción en su vida es su hija Daniella, fruto de su anterior relación con Paula Echevarría, que está a punto de alcanzar la mayoría de edad. Un momento que le genera "mucho vértigo", aunque habla de ella con orgullo: "se está haciendo una mujercita muy responsable y tiene ya las ideas y sus objetivos de lo que quiere ser, de lo que quiere hacer y que sea feliz. Es lo único que le deseo a mi hija". Bustamante también destaca la buena relación con su exmujer y el papel de ambos como apoyo: "Los papás, tanto Paula como yo, estamos ahí para ayudarla en todo y que, bueno, que empiece a volar del nido. Es normal, todos vamos creciendo".

En cuanto al futuro profesional de Daniella, el cantante prefiere ser prudente, aunque bromea: "la música le encanta, la voz salió a la madre". Eso sí, deja claro que su prioridad es que su hija encuentre su propio camino. "Ya se lo preguntaréis a ella porque tampoco voy a hablar en su boca, pero a ella le gusta mucho la moda y le gusta el marketing, y le gustan estas cosas, lógicamente. Lo ha vivido en casa y tiene a la mejor a, así que aprenderá mucho de ella, estoy seguro. Que sea feliz, que haga lo que quiera".

"Va a ser un año bastante intenso"

Por la parte profesional, 2026 arranca con un nuevo reto profesional bajo el brazo. El cantante ha anunciado por sorpresa que será el protagonista del musical El Zorro, inspirado en el legendario héroe de la novela de Isabel Allende, que se estrenará próximamente en el Teatro de La Latina de Madrid y aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

Emocionado, Bustamante confesaba ante las cámaras de Europa Press: "Sorpresa cuando me llamaron a mí y sorpresa cuando dije que sí porque no pude rechazar un proyecto tan bonito". Además, promete implicarse al completo en el proyecto: "vamos a poner toda la carne en el asador para que sea algo especial y que dejemos nuestra firma en algo importante".

Para meterse en la piel de El Zorro, el artista se someterá a una exigente preparación física. Tal y como ha explicado, ya está "dando clases de esgrima, seguiré con mi preparación física y retomaré las acrobacias y las artes marciales, un poco de todo para estar en mi prime, en mi mejor versión posible para que sea muy espectacular y muy divertido también". Aunque no ha hablado con Antonio Banderas, no descarta invitarle: "posiblemente le invitaremos para que venga a disfrutar y nos dé algún consejo".