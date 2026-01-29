Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan su segundo hijo en común

La familia formada por el cantante Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, continúa creciendo. Coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de boda, la pareja ha decidido hacer público el embarazo de la modelo, una feliz noticia que convertirá a su primogénito en común, Marquito, en hermano mayor y que consolida la relación de una de las parejas más mediáticas del panorama internacional.

A través de sus perfiles en Instagram, ambos compartieron una fotografía donde entrelazan sus manos sobre el vientre de la paraguaya.

"Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor". La pareja ha compartido en Instagram una tierna fotografía en la que se pueden ver sus manos entrelazadas sobre una más que incipiente barriguita, lo que demuestra que la modelo se encuentra en un avanzado estado de gestación.

Entre las numerosas muestras de afecto recibidas destaca la de David Beckham, quien mantiene una estrecha amistad con el matrimonio, quien escribía "Tan emocionado" junto a un corazón rojo como muestra de amistad.

Con este nacimiento, el artista se convertirá en padre por octava vez, sumándose el nuevo bebé a sus hijos anteriores, Arianna y Chase, fruto de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, que nacieron de su romance con Dayanara Torres; Emme y Max, los mellizos que tuvo junto a la también cantante Jennifer Lopez; y Marquito, el primer hijo que ha tenido junto a su actual mujer.