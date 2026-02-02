Los Bosé y Raphael se unen: Dora Postigo y Nicolás Martos, nueva pareja sorpresa

El panorama social nacional asiste a la unión de dos de las sagas artísticas más relevantes de nuestro país: los Bosé y los Martos. Confirmando que el mundo es un pañuelo, Dora Postigo y Nicolás Martos Acosta han iniciado una inesperada relación que entrelaza a dos familias históricas de la cultura española.

Aunque se trata de un noviazgo incipiente, la pareja ha decidido no ocultarse y utilizar Instagram como ventana para su amor. Prueba de ello es el afectuoso comentario de la sobrina de Miguel Bosé en una publicación de Nicolás, a quien llamó "mi torero", oficializando así un vínculo que ya se deja ver con naturalidad.

A pesar del peso de sus apellidos, Nicolás ha mantenido un perfil discreto, dedicándose a la pintura y el cine lejos del foco mediático que suele rodear a su abuelo. Por su parte, Dora continúa la tradición artística familiar y se prepara para competir en el Benidorm Fest con el tema Rakatá.

En el terreno sentimental, la hija de la recordada Bimba Bosé ha recuperado la ilusión tras finalizar su relación con Miguel Bustamante. Esta nueva historia de amor conecta a la bisnieta de Luis Miguel Dominguín con el nieto del incombustible Raphael, uniendo así a dos dinastías legendarias.