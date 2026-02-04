Ernesto de Hannover pierde los papeles ante los medios al ser preguntado por Claudia Stilianopoulos

Ernesto de Hannover ha vuelto a protagonizar un altercado con la prensa. Lejos de mostrarse amable, el todavía marido de Carolina de Mónaco dejó patente su rechazo al interés mediático que suscitan sus escándalos. En esta ocasión, el aristócrata mostró su peor cara al ser preguntado por su vínculo con Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo. Ante la insistencia del reportero, optó por increparle e intentó arrebatarle el micrófono entre malas palabras, antes de refugiarse en su domicilio.
Su relación comenzó en 2021 y pusieron punto y final a su historia de amor el año pasado. A pesar de la ruptura, la relación entre ambos sigue siendo cordial, y se han dejado ver charlando en un vehículo y paseando por las calles de Madrid.
Como la propia Claudia confirmó durante su última aparición pública, Claudia sigue manteniendo una gran amistad con Ernesto con el que suele quedar para disfrutar de la gastronomía y ponerse al día sobre sus vidas. Aunque la historia de amor entre ambos ha terminado, su relación es excelente y disfrutan juntos siempre que tienen ocasión.
Este comportamiento no resulta nuevo en la trayectoria de Ernesto de Hannover, ya que en su historial acumula un sinfín de discusiones y amenazas en lugares públicos, evidenciando su difícil relación con los medios de comunicación.