Pitingo se casa con su primer amor cuatro meses después de anunciar su divorcio

Pitingo dejaba a todos boquiabiertos a finales de octubre cuando anunció en sus redes sociales su divorcio de Verónica Fernández, con quien había compartido más de tres décadas de vida y un hijo en común. El artista aclaró entonces que no había terceras personas implicadas y que la ruptura se había producido año y medio antes.

Además, confesó estar de nuevo ilusionado con un amor de juventud, Laura Escuredo, con la que se había reencontrado treinta años después y a la que definía como la persona que le aportaba "calma, alegría y verdad".

Ahora, apenas cuatro meses después de hacer pública tanto su separación como su nueva relación, el intérprete de Ángel ha vuelto a sorprender anunciando que se casa con Laura. Pitingo compartió una imagen en Instagram en blanco y negro de sus manos, con el anillo de compromiso como protagonista, junto al mensaje: "Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. ¡Felices!".

Laura Escuredo también quiso compartir este momento tan especial en sus redes sociales, mostrando su llamativa joya de pequeños brillantes y luciendo una gran sonrisa. En la imagen, un sencillo pero elocuente "Sí", escrito en color rosado sobre el dorso de su mano, sellaba la noticia. Por ahora, la pareja no ha desvelado más detalles sobre la boda, por lo que habrá que esperar para conocer cuándo y dónde Pitingo y su futura esposa celebrarán su historia de amor de película.

Gran parte de esta recuperación anímica tras la depresión se debe a Laura. El artista ha reconocido estar profundamente enamorado y ha destacado la calma que ella le aporta. "Nos conocemos hace 30 años, fue mi primer amor y yo el suyo", relató, celebrando que la vida les haya vuelto a unir décadas después, aportando ambos hijos de la misma edad a esta nueva etapa de estabilidad familiar.

Pitingo, que se declara un hombre de fe, atribuye este reencuentro a la providencia: "Esto estaba de Dios, estaba escrito". A sus 45 años valora especialmente la buena relación entre los hijos de ambos y la tranquilidad que ha alcanzado, admitiendo con una sonrisa lo inesperado de sentir un amor tan intenso en este momento de madurez vital.