Chenoa desmiente su relación con un médico: "Es mentira, nada que ver. Ni ganas"

Durante una intervención en el programa "El tiempo justo", Eduardo Inda aseguró este miércoles que Chenoa mantendría un idilio con un profesional sanitario. "Chenoa está ahora con un tipazo, con alguien que conozco y son muy felices. Con alguien que es un profesional de la medicina, de primer nivel. Un fuera de serie" aseguraba.

Sin embargo, la propia afectada ha salido al paso de estas informaciones para negarlas con rotundidad, recordando su ruptura con el urólogo Miguel Sánchez Encinas hace apenas unos meses.

En declaraciones a Europa Press, la mallorquina ha sido tajante al calificar de "mentira" lo afirmado en el programa El tiempo justo. Entre risas, pero con firmeza, ha comentado: "Nada que ver, nada que ver. No, no, no. Ni ganas, o sea. Es mentira, nada que ver. Ya lo sabéis que no" dejando claro que en estos momentos "tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para lo otro".

La conductora de Operación Triunfo reiteró su postura en la revista ¡Hola!, asegurando con ironía que "ni médico, ni café, ni nada que se le parezca". Centrada en formatos televisivos como "Tu cara me suena", descarta por completo iniciar una fase sentimental tras su divorcio, priorizando su faceta como presentadora.

La cantante también ha querido mostrar su lado más humano enviando un mensaje de apoyo a su expareja, David Bisbal. Tras el fallecimiento de José Bisbal, padre del almeriense, la artista le transmitió públicamente todo su cariño a través de las redes sociales.