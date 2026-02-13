Lola Lolita presume de madurez con un "reencuentro" con su ex y la respuesta de su novio se hace viral

Las redes sociales han ardido estos días tras un inesperado viaje al pasado protagonizado por Lola Lolita. La creadora de contenido sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en sus historias un vídeo junto a su expareja, Ibelky, su hermana Sofía Surferss y el ex de esta, Álvaro Suárez.

Bajo el título "Cómo olvidar este cuarteto", Lola rescató en un vídeo del pasado la complicidad de los cuatro jóvenes que, durante sus respectivas relaciones, se volvieron inseparables. A pesar de haber roto sus vínculos sentimentales hace tiempo, el grupo ha demostrado que la amistad ha prevalecido por encima de las rupturas, manteniendo un cariño que sus fans no han tardado en celebrar.

La reacción de Alonso López

Como era de esperar, el vídeo llegó rápidamente a las cuentas de "salseo", siendo Javi Hoyos uno de los primeros en hacerse eco del "reencuentro". Ante las especulaciones sobre cómo le sentaría esto a la actual pareja de la alicantina, Alonso López decidió zanjar cualquier tipo de polémica con un comentario que ha sido calificado de "ejemplar" por los usuarios.

"Me encanta que se crean que me fuese a importar que suba eso", comenzaba diciendo Alonso, dejando claro que los celos no tienen cabida en su relación. El joven defendió una visión madura de las etapas pasadas: "Lo bonito de la vida es guardarte los buenos recuerdos del pasado, aprender de lo malo y progresar sabiendo que es una etapa que está cerrada y no recordarlo con odio".

Sin rencor y con la vista en el presente

Alonso no solo no se mostró molesto, sino que puso en valor el tiempo que Lola compartió con Ibelky: "Si ella estuvo con una persona es porque pasaban tiempo de calidad". Además, no dudó en compararlo con su propia experiencia personal, admitiendo que él también guarda buenos recuerdos de su pasado, dejando a un lado lo negativo. "Ahora estoy más feliz", concluyó con un emoticono de sonrisa, cerrando así cualquier debate sobre posibles crisis o inseguridades tras el polémico vídeo.

Este gesto ha reforzado la imagen de la pareja, demostrando que ambos viven su presente con la tranquilidad de haber gestionado sus relaciones anteriores de forma sana.