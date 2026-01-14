Así era la vida de los ifluencers hace 10 años: el 2016 vuelve como tendencia

La nostalgia por el 2016 se ha convertido en una de las grandes tendencias de este nuevo año. Aunque pueda parecer que no ha pasado tanto tiempo, hace casi una década todo era muy distinto, y así lo están demostrando los personajes públicos en redes sociales.

Con la llegada del 2016, muchos influencers están compartiendo comparativas de cómo eran entonces frente a su versión actual: filtros, colores, moda tumblr, efecto del perrito, poses imposibles...

La fama de los ‘influs’ en 2016

Los inicios de los influencers fueron mucho más sencillos, espontáneos y alejados de la profesionalización que existe hoy en día. A comienzos de la década de 2010 —especialmente alrededor de 2015 y 2016— las redes sociales eran un espacio más auténtico, donde primaba la cercanía por encima de la estética perfecta.

Muchos empezaron subiendo vídeos a YouTube o fotos a Instagram sin una estrategia clara, compartiendo su día a día, opiniones personales o momentos cotidianos. No existían apenas campañas publicitarias ni equipos detrás, grababan con cámaras básicas o móviles, editaban de forma casera y se comunicaban directamente con sus seguidores.

La clave de su éxito estaba en la naturalidad. Los seguidores sentían que conectaban con personas "reales", con las que podían identificarse fácilmente. Además, las colaboraciones con marcas eran escasas y muy puntuales, lo que hacía que las recomendaciones parecieran más creíbles.

Con el paso del tiempo, ese hobby se transformó en una profesión. Llegaron las agencias, los contratos, los eventos y una imagen mucho más cuidada. Sin embargo, muchos recuerdan aquellos inicios con nostalgia, como una etapa libre, creativa y sin presión, en la que las redes eran simplemente una forma de expresión y no una industria millonaria.

María Pombo y Pablo Castellano

Hace diez años, la pareja todavía estaba comenzando su historia de amor. María Pombo tenía 21 años y vivía una de sus etapas más destacadas en YouTube, caracterizada por la naturalidad y espontaneidad propias de alguien que daba sus primeros pasos en el mundo digital.

Laura Escanes

Laura Escanes había comenzado su relación con Risto Mejide un año antes, en 2015. Aunque actualmente están separados, él es el padre de su hija Roma. Sin embargo, la influencer recuerda 2016 con especial cariño: "lo recuerdo tan bonito". Fue ese año cuando empezó a consolidarse como creadora de contenido, formando parte de una agencia de modelos y dando sus primeros pasos profesionales en el mundo de las redes sociales. "Supongo que todas esas cosas me han llevado a hoy. Y eso es bonito. Hay cosas que han cambiado (y mucho)… pero otras siguen igual que siempre. Qué suerte tengo", escribía con total sinceridad al echar la vista atrás.

Dulceida

Aida Domenech recuerda 2016 como "uno de los mejores años" de su vida. Durante ese periodo, la influencer lanzó su primera canción, que se convirtió en un auténtico hit en redes sociales. Además, Alba Paul le pidió matrimonio y ambas se casaron. Ese mismo año publicó su primer libro y creó el primer Dulceweekend, un evento que marcaría un antes y un después en su carrera.

Tomás Páramo y María G. de Jaime

La pareja comenzó a darse a conocer ese mismo año. María y Tomás llevaban apenas unos meses juntos cuando se quedaron embarazados de su primer hijo. Lo que parecía una situación inesperada terminó convirtiéndose en el impulso definitivo hacia la fama y en el inicio de una familia numerosa, formada hoy por sus tres hijos: Tomás, Catalina y Federico.

"No fue un año fácil, pero, pese a todo, siempre lo recordaré como uno de los más bonitos de nuestra vida", escribía Tomás al recordar sus 20 años y el nacimiento de su hijo mayor.

"Tengo un recuerdo un poco agridulce de ese año. Yo recuerdo ese embarazo horrible, por tanto miedo, incertidumbre... un año duro. Todo tenia un sentido y nuestro hijo es el mejor regalo que podíamos tener", comentaba María en historias agradeciendo el apoyo de todos los que la siguen desde hace tiempo.

Volver al 2016 ha hecho a los seguidores conectar con aquellas personas que hace diez años empezaron a dar follow en redes, empatizando con esos momentos, las emociones más juveniles y la autenticidad de los 2000.