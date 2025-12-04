Marta Pombo estalla por el precio de la vivienda en Madrid: "No tengo dinero para comprarla"

Todo lo que dice la familia Pombo genera controversia, y esta vez está relacionado con la vivienda en Madrid. La mediana de las hermanas ha confesado las dificultades para acceder a la vivienda "ideal" y "de sus sueños" en la capital. La influencer lleva tiempo intentando conseguir una casa en la misma zona en la que vive, pero la quiere mucho más grande y con jardín. Muchos usuarios la acusan de "frivolizar" sobre un asunto complejo como el mercado inmobiliario en España, ella defiende que solo describe su experiencia personal.

La influencer, de 33 años, es propietaria de una casa grande en Cantabria que comparte con su hermana Lucía y sus padres. Vive de alquiler en su casa de Madrid y, de vez en cuando, visita la casa familiar del pueblo en Adrados, Segovia.

Marta lleva bastante tiempo buscando una casa para comprarse, pero con el nacimiento de las pequeñas se retrasó. Ahora está en búsqueda de un nuevo hogar en la misma zona del centro donde se encuentra con su marido, Luis Zamalloa, y sus tres hijas.

La influencer siempre ha tenido casas que le llaman la atención desde hace años. "Los que me seguís desde hace un par de años sabéis que amo mi barrio. Y yo hasta tenía fichada una casa que siempre veía un poco abandonada, vacía desde luego, y siempre la manifestaba", ha confesado una vez más en sus historias de Instagram. "Manifestaba esa casa todos los días. Pasaba por delante de ella y me quedaba mirándola, imaginando la reforma", ha explicado a sus seguidores. "Hasta modificaba mi ruta al cole para verla. O sea, crazy, loquita. ¿Y qué sucede en toda esta historia?", comentaba con un toque dramático. "La manifestación se hizo real, güey", comenta sobre su deseo cumplido. "Imaginaos mi cara cuando la casa sale a la venta. ¡Yo no lo podía creer!". Sin embargo, indica el problema con el que se encuentra: "Y ahora imaginaos mi cara cuando me dicen el precio".

El elevado coste del inmueble no pasó desapercibido para ella: "¡No tengo dinero para comprarla! Pero es que ni por asomo. O sea, ¿qué locura de precio en Madrid es esta?", relató con desconcierto. También destacó que la casa requiere reforma: "Es un espectáculo de casa, un sueño. Mi dream house, forever and ever. Pero, ¿de dónde lo sacamos?"

Marta no dudó en señalar la escalada de precios en la capital: "Madrid está impagable". "Es verdad que una tiene aspiraciones muy altas de comprar una casa con jardín en Madrid, yo lo sé. ¡Pero tampoco a esos precios!", comentando así que se trata de una casa grande en una buena zona.

La hermana de María Pombo ha comparado los precios con los de hace un tiempo y ha explicado que se han incrementado: "Hace dos años, una casa así salía por muchísimo menos, porque vi casas aquí en el barrio que me las quitaron por bastante menos precio. Entonces, ¿qué está pasando?".

"Tengo paciencia, voy a seguir esperando, pero no sé hasta cuándo. Tampoco sé si me va a llegar el dinero", confiesa sobre los precios y la incertidumbre del futuro.

Las reacciones a la no casa de Marta Pombo por el dinero

Las declaraciones de Marta Pombo han provocado una lluvia de críticas en redes sociales, donde muchos recordaron que la mayoría de la población no puede permitirse una vivienda de alto nivel.

María Patiño tiene toda la razón Marta Pombo tiene un nivel adquisitivo brutal como para ir de que "no puede permitirse una casa"

Algunos comentarios, como el de la expresentadora Nuria Marín, cuestionaron la percepción de la influencer: "¿Hasta qué punto no es una frivolidad quejarte de cómo está la vivienda en Madrid, hablando de viviendas de alto standing, cuando la gente no puede acceder ni siquiera a una vivienda sencilla de una habitación?"

Marta responde: "No vivo ni por encima de mis posibilidades"

Marta, sin embargo, defiende su postura y comparte que solo describe su experiencia personal: "Yo vivo la vida y la realidad que me ha tocado vivir, sin meterme con nadie, ni comparándome con nadie y tratando de ser una buena persona todos los días".

"No vivo ni por encima de mis posibilidades, ni tampoco por debajo por miedo a ofender a quien no tiene o no puede", ha aclarado. "Insisto en que trato de vivir con alegría y gratitud, lo bueno y lo malo. Y si algún día las circunstancias vienen mal dadas, por lo menos habré sido muy feliz en los momentos buenos, consciente y disfrutando. De eso se trata la vida. Pero, sobre todo, de que cada uno viva la suya respetando al resto con sus vidas".

Finalmente, la influencer ha agradecido a sus seguidores por el apoyo recibido frente a las críticas: "Os siento muy hermanas a todas las que me defendéis con uñas y dientes, a capa y espada, cuando me quieren meter en polémicas absurdas o la gente me critica por criticar con cosas que no tienen sentido. Y ahí estáis vosotras como hermanas, como en el patio del colegio. En plan '¿tú qué dices de mi hermana, imbécil?'".