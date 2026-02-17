¿Arrebato o ruptura? Lo que pasa entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores

Los rumores de ruptura entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores tras tres meses de discreta relación se han disparado después de que la modelo borrara todo rastro del exjugador de fútbol de sus redes sociales.

En su perfil de Instagram había varias publicaciones presumiendo de su amor: la primera, del pasado 31 de diciembre, cuando la asturiana confirmó su romance con Quique, con el que semanas antes había sido fotografiada paseando abrazada por las calles de Madrid y confesando que era "lo mejor" que le había pasado en 2025.

La última, del 5 de febrero, cuando celebraron juntos el 61 cumpleaños del entrenador de fútbol en la tierra natal de la protagonista de Pura sangre, que le felicitaba públicamente con un significativo "Je t'aime" tras presumir de que tenía al novio más "bueno, guapo y paciente".

Son mensajes de amor que Blanca ha borrado de un plumazo, además de ser especialmente sospechoso que ambos han dejado de seguirse en redes sociales, dejando entrever que su relación no estaría pasando por un buen momento.

Tal y como relató Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, todo se habría precipitado "el fin de semana", cuando "desaparecieron todas las fotos con Quique de sus redes sociales". "Ya no hay rastro de él, ya no se siguen", apuntó, dejando en el aire si se trataría de "un arrebato adolescente porque el amor rejuvenece", o de "una ruptura en toda regla".

Mientras Blanca guarda silencio sobre lo que ha podido pasar, Quique Sánchez Flores rompió su silencio en conversación con Espejo Público y reveló que las fotos fueron borradas por la modelo tras una discusión sobre la que no ha entrado en detalles. Sin embargo, sí quiso aclarar que no han roto, dejando entrever que la situación podría reconducirse.