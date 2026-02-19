Chenoa niega todos los rumores: ni reconciliación con su exmarido ni nueva ilusión

Una semana después de que se disparasen los rumores de que Chenoa se estaría dando una segunda oportunidad con Miguel Sánchez Encinas tras su separación en noviembre de 2023, la artista ha cortado en seco los rumores y ha desmentido tajantemente cualquier tipo de acercamiento sentimental con el médico. Visiblemente incómoda, la triunfita insistió ante las cámaras en que esa supuesta reconciliación "no es verdad", dejando claro que la información que circula sobre ella y su exmarido no se ajusta a la realidad.

La intérprete recordó además que ya se pronunció recientemente sobre este tema y que sus palabras parecen no haber sido tenidas en cuenta. "El otro día os dije que no pasaba nada", dijo al equipo de Europa Press, subrayando que no entiende por qué se sigue alimentando la narrativa de una segunda oportunidad cuando, según ella, no hay absolutamente nada entre ambos. Más firme que nunca, recalcó de nuevo que "no es verdad", muy cansada de que se especule de forma constante sobre su vida personal.

Chenoa va incluso un paso más allá y niega que mantenga una relación cercana con su exmarido en el plano personal. Preguntada por el tipo de vínculo actual, la cantante asegura con rotundidad que no hay "ni amistad" porque "hace un año que no le veo", una frase con la que pretende cerrar definitivamente la puerta a cualquier teoría de reconciliación o contacto frecuente. Ese "hace un año" encaja con la última vez que se les vio juntos públicamente, cuando coincidieron a principios del año pasado en el cumpleaños de un amigo en común, un encuentro que ya entonces disparó las especulaciones al ser la primera foto de ambos juntos desde su separación.

Ahora, Chenoa deja claro que aquel reencuentro quedó en una mera coincidencia social, sin continuidad posterior, y que desde entonces no han vuelto a verse ni a compartir tiempo juntos, ni en lo personal ni en lo sentimental.

A esto se suma la información que contó Eduardo Inda en el programa El tiempo justo, donde aseguró la artista mantendría un idilio con un profesional sanitario. "Chenoa está ahora con un tipazo, con alguien que conozco y son muy felices. Con alguien que es un profesional de la medicina, de primer nivel. Un fuera de serie", dijo. Ella lo negó de la misma forma: "Ni médico, ni café, ni nada que se le parezca".

Mientras tanto, la artista asegura que está plenamente volcada en su carrera profesional, compaginando su faceta musical con varios proyectos televisivos, entre ellos su papel como presentadora y jurado en diferentes formatos. En esta etapa, insiste en que no tiene "tiempo ni ganas" de volver a enamorarse, reforzando la idea de que su prioridad absoluta es el trabajo y no una nueva relación, ni con Miguel Sánchez Encinas ni con ninguna otra persona.