Federico: "El caso del príncipe Andrés es una red de poder y dinero que representa al mal"

Cuando la prensa inglesa se empieza a preguntar si Carlos III estaba informado de los tejemanejes de su hermano, y el Parlamento británico se plantea eliminarle de la línea de sucesión, ayer la Familia Real sacó la artillería pesada con los príncipes de Gales acudiendo a los premios Bafta, en la que fue la primera aparición de los príncipes Guillermo y Kate tras la detención el pasado jueves del expríncipe Andrés por su vinculación con Jeffrey Epstein.

Una aparición que tuvo lugar después de que el The Mail on Sunday ha publicado que el actual monarca fue alertado mediante un correo electrónico sobre los supuestos abusos de poder de su hermano el expríncipe Andrés, y del uso "indebido" del nombre de la Corona en sus asociaciones empresariales. También que en 2019 un denunciante anónimo contó que Andrés tenía vinculos financieros secretos con un promotor inmobiliario, David Rowland. Éste actuaba en nombre de la realeza a través del príncipe y conseguía beneficios.

Para el director de Es la Mañana de Federico, el problema de fondo es entender que estamos hablando de una red de poder y de dinero tan fuerte, que está por encima de gobiernos como Estados Unidos o Francia, o incluso de la corona británica. Un poder que representa al mal, sin ninguna duda.

Laura Matamoros estuvo en De Viernes donde quiso desmarcarse de las declaraciones de su hermano Diego Matamoros nada más sentarse en el programa. Una Laura que durante la entrevista se la vio agobiada, quizás porque estaban sacando demasiada información que tenía que ver con su familia. Dijo que durante la discusión con Carlo Constanzia "no ocurrió nada denunciable" y que no pasó miedo "la situación a mí me violenta porque es mi primo y no entiendo muchas cosas de cómo ocurre ese encuentro". "Sacó un tema sobre malos tratos que he vivido en mi familia que a mí me duele de corazón y eso es en el tono más fuerte. Me sentí coaccionada con las palabras que me dijo".

Laura ha desvelado que su primo le cuenta episodios desconocidos para ella que le hacen llamar a su madre y a su hermana para confirmarlos: "Me duele mucho y no quiero hablar de eso, dijo emocionada.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera están haciendo vida juntos y emprendió un viaje en coche. Se desconocía el destino, pero parece que han viajado a Sevilla. Los dos han pasado por el restaurante Los Baltazares, en Dos Hermanas, y allí han posado con dos de sus trabajadores. Casualmente el restaurante borró la foto apenas una hora después de publicarla.