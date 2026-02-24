Mar Flores relata el horror de sus visitas a prisión: "Fue una demolición personal"

La emisión de este lunes 23 de febrero del programa Decomasters dio un giro drástico hacia la crónica negra y judicial cuando Carlo Costanzia, acompañado de su madre Mar Flores, abordó con una crudeza inédita los detalles de su paso por prisión y las secuelas que la privación de libertad ha dejado en su estructura familiar. Lo que comenzó como una charla sobre espacios vitales terminó convirtiéndose en un testimonio pormenorizado sobre la vida tras las rejas, donde el actor no escatimó en descripciones sobre la dureza del entorno carcelario y la "deshumanización" que sintió durante su condena. Según relató el propio Costanzia, entrar en un centro penitenciario supone "ver cómo el diseño de tu vida se desmorona en un segundo para pasar a ser un número en una celda de cuatro paredes donde el tiempo no avanza, se pudre".

Carlo fue especialmente explícito al describir la realidad cotidiana del internamiento, alejándola de cualquier dramatización televisiva para centrarse en el impacto psicológico. "La cárcel no es solo la pérdida de libertad, es la pérdida de la identidad; te quitan hasta la forma de caminar", confesó el joven, quien insistió en que su mayor castigo no fue la sentencia en sí, sino el estigma que arrastra desde que salió. Explicó que durante los meses de reclusión su principal obsesión era "no dejar que los muros le comieran la cabeza", recurriendo a la lectura y al ejercicio extremo como únicos métodos para mantener la cordura en un ambiente que calificó de "hostil y carente de cualquier estética humana". Con una frialdad que impactó al set, Carlo sentenció que "allí dentro aprendes que el silencio es tu mejor aliado y que la confianza es un lujo que no te puedes permitir".

Mar Flores, visiblemente emocionada pero manteniendo el temple, intervino para relatar cómo vivió ella ese proceso desde el exterior, calificándolo como el periodo más oscuro de su existencia. La modelo confesó que las visitas a prisión fueron "un ejercicio de demolición personal" cada vez que tenía que atravesar los controles de seguridad. "Ver a tu hijo a través de un cristal o en un entorno tan degradante te rompe por dentro, pero como madre tienes que mostrar una fachada de hormigón para que él no se hunda más", reveló Flores. La empresaria admitió que durante ese tiempo su casa se convirtió en una "cárcel paralela" de la que no quería salir por vergüenza y dolor, reconociendo que "el juicio social fue casi tan implacable como el judicial".

Uno de los puntos más tensos de la noche ocurrió cuando se analizó la responsabilidad y el aprendizaje tras la condena. Carlo no eludió su culpabilidad, pero denunció lo que considera una "doble condena" por ser hijo de quien es. "He pagado mi deuda con la sociedad, pero la sociedad parece querer que siga pagando intereses de por vida", afirmó con contundencia. Relató que el paso por prisión le ha servido para hacer una "limpieza estructural" de su vida, eliminando a personas que antes consideraba imprescindibles y que desaparecieron cuando las puertas de la celda se cerraron. "La cárcel me enseñó a distinguir entre quienes decoran tu vida en los momentos buenos y quienes están ahí cuando solo quedan los escombros", añadió el músico.

El programa concluyó con una reflexión sobre la reinserción y el futuro. Mar Flores subrayó que el proceso de "reconstrucción" de su hijo está siendo largo y supervisado de cerca por ella, asegurando que "el Carlo que salió de allí no es el mismo que entró, tiene las cicatrices a la vista pero la estructura es mucho más fuerte ahora". Por su parte, el actor cerró su intervención con una frase que resumió su actual estado de ánimo: "Estar libre no es solo estar fuera de una celda, es haber conseguido que los fantasmas de la cárcel ya no duerman conmigo todas las noches". La entrevista dejó claro que, aunque el capítulo judicial parece cerrado, las huellas psicológicas de la prisión siguen siendo el eje central sobre el que madre e hijo intentan edificar su nueva normalidad.