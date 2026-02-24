TVE se desangra en la noche del lunes y aumenta el nerviosismo en sus pasillos

La apuesta estrella de la temporada para las noches de los lunes en La 1 de Televisión Española sigue sin encontrar su sitio en el mando a distancia. Decomasters, el talent show de decoración e interiorismo que llegaba con la vitola de gran superproducción, firmó en la noche de ayer su segunda peor cifra histórica, confirmando una tendencia descendente que ha encendido todas las alarmas en Prado del Rey. Con un discreto 9,1% de cuota da: ya es la última opción frente a las privadase pantalla y 554.000 espectadores, el formato no solo fue incapaz de liderar, sino que quedó relegado a una lejana tercera posición, viéndose ampliamente superado por sus competidores directos en Antena 3 y Telecinco.

La victoria de la noche fue para la ficción turca de Antena 3, 'En tierra lejana', que cosechó un sólido 13,2% de share (964.000 espectadores), seguida muy de cerca por el reality de Mediaset, 'Casados a primera vista', que anotó un 13% y 909.000 fieles. La comparativa es demoledora para el ente público: mientras las cadenas privadas logran liderar con productos consolidados o apuestas de menor riesgo financiero, el programa de decoración de TVE se desplomó nada más terminar La Revuelta de David Broncano. El programa de "access", que entregó un saludable 10,9% de herencia, fue testigo de una fuga inmediata de audiencia hacia la competencia en cuanto comenzó el programa presentado por Patricia Montero.

Este nuevo traspié pone de nuevo el foco sobre la gestión de contenidos de la corporación pública. Las voces críticas dentro y fuera del sector subrayan que las apuestas de RTVE para el horario de máxima audiencia, caracterizadas por presupuestos extremadamente elevados, no están logrando el retorno esperado en términos de impacto social o liderazgo. En el caso concreto de Decomasters, se estima que la inversión total ronda los 7,2 millones de euros, una cifra astronómica si se tiene en cuenta que el programa ya ha caído por debajo de la barrera psicológica del doble dígito en tres de sus cinco emisiones.

Si se analiza la trayectoria del formato desde su estreno el pasado 26 de enero, la curva de audiencia es preocupante. Tras debutar con un 11,2%, el programa apenas logró repuntar en su segunda semana (11,8%) para iniciar después una caída libre que lo llevó a su mínimo de temporada el pasado 9 de febrero con un escaso 8,6%. El 9,1% cosechado ayer no solo sitúa al programa muy por debajo de la media mensual de La 1 —que este febrero se sitúa en el 12,2%—, sino que lo deja en una posición de irrelevancia frente a ofertas mucho más competitivas.

La situación es especialmente delicada porque no se trata de un caso aislado. Formatos previos como el reciente Top Chef: Dulces y Famosos o Bake Off: famosos al horno ya evidenciaron la dificultad de la pública para retener al espectador nocturno a pesar de contar con repartos de rostros conocidos como Belén Esteban o la hermana de Georgina Rodríguez. El debate sobre si RTVE debe seguir compitiendo con presupuestos millonarios en géneros de entretenimiento puro, mientras la audiencia le da la espalda, está más vivo que nunca.

Por ahora, el público parece tenerlo claro: el brillo de los grandes presupuestos no es suficiente para compensar la falta de interés por un formato que, noche tras noche, se desinfla frente a la televisión comercial.