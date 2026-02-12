Sarah Santaolalla y Javier Ruiz responden en pareja a Rosa Belmonte y no aceptan sus disculpas

La tertuliana Sarah Santaolalla ha respondido en Mañaneros 360 (TVE) a la polémica generada tras el comentario realizado en El Hormiguero, donde la periodista Rosa Belmonte la describió como "la mitad tonta y la mitad tetas" durante una tertulia en el programa. Santaolalla ha denunciado una escalada de acoso y ha cuestionado la sinceridad de las disculpas posteriores emitidas desde el programa de Antena 3.

🔵@SarahPerezSanta, víctima de otro ataque Una periodista colaboradora en el programa 'El Hormiguero' califica a Sarah Santaolalla como "la mitad tonta y la mitad tetas" Nuestra colaboradora responde a este ataque machista #Mañaneros12F https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/derZ2r02hx — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) February 12, 2026

La polémica se originó cuando Pablo Motos introdujo en su espacio unas declaraciones de Santaolalla sobre Felipe González pronunciadas en En boca de todos (Cuatro), donde la colaboradora calificó al expresidente como "traidor". En ese contexto, Belmonte lanzó la frase que desató una oleada de críticas en redes sociales. Aunque la periodista aseguró después que se trataba de una cita de la serie La maravillosa señora Maisel y pidió disculpas "si alguien se ha sentido ofendido", el comentario provocó la reacción del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, que anunció que instará al medio a cumplir la normativa vigente en materia de igualdad.

Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención. — Rosa Belmonte (@rosabelmonte) February 11, 2026

Santaolalla no acepta las disculpas

En su intervención en TVE, Santaolalla ha asegurado que la situación no es un hecho aislado, sino el punto culminante de una campaña prolongada de acoso. "Llevo mucho tiempo aguantando, esto ha ido en una escalada que es insoportable, desde tener a ultras en la puerta de mi trabajo, en mi casa, como contabais, desde pintadas, desde filtraciones de mi teléfono móvil, desde un acoso sistemático entre llamadas, mensajes en las redes sociales, amenazas de muerte a diario, hasta tener que escuchar en un programa de máxima audiencia cómo se me humilla por mi intelecto y por mi aspecto físico y que nadie lo pare. Es decir, que lo que me dicen en las redes lo llevan a los platos de televisión y, por tanto, lo que ve la gente en un plato de televisión lo puede llevar a la calle".

Preguntada por Javier Ruiz sobre las disculpas emitidas esa misma noche, Santaolalla ha sido tajante: "Bueno, yo creo que no se disculpan, se protegen, es lo que están haciendo. Se protegen de que una sociedad ya no mira a otro lado cuando a una mujer se la desprecia en un programa, cuando se la humilla, cuando se la acosa, cuando se la veja".

La tertuliana ha subrayado el alcance de la reacción social: "Ha habido miles y miles, incluso solo mi denuncia tiene más de siete millones de visualizaciones".

En la misma línea, la analista política ha añadido: "Se están protegiendo también de pleitos, se están protegiendo de todo lo que pueda pasar porque esto a lo mejor lleva muchos años haciéndolo en ese programa o en otros donde se permitía este tipo de comentarios y este tipo de comportamientos. Hoy la sociedad ha cambiado. Hoy cuando hay un caso como el de Nevenka se denuncia, como fue el alcalde del Partido Popular de Móstoles. Hoy cuando hay una mujer que es humillada en televisión, se le toca el culo, se le besa, sin ningún tipo de consentimiento se denuncia y esto es lo que está pasando. Así que no, no se han disculpado porque ni siquiera han tenido la empatía de pronunciar mi nombre y mis apellidos porque tengo nombre, apellidos y dignidad, mucha dignidad".

Un ataque de "la derecha y la ultraderecha"

Sobre los motivos que, a su juicio, explican la campaña contra ella, Santaolalla ha vinculado el acoso a sus posiciones políticas: "Bueno, porque yo me niego a hacer el saludo fascista, a cantar el cara al sol, a comprar la publicidad del clan Ayuso. Yo me niego a tapar las corruptelas de la derecha. Yo soy crítica cuando hay guarros en un lado o en el otro. Hay algunos que solo atacan al mismo de siempre. Porque yo me niego a participar en campañas de bulos, de desprestigios. Porque yo me niego a lo que la derecha y la extrema derecha está intentando implantar en este país".

Finalmente, ha denunciado estar siendo objeto de "una campaña de deshumanización, de desprestigio, de desear que esté en una cuneta y de querer que acabe en una cuneta, de amenazas de muerte diarias, de acoso a mi familia y a mi entorno, de todo" por defender "cosas tan normales como los servicios públicos, la lucha contra la violencia de género, los derechos trans, los derechos del colectivo, hablar de un genocidio en Gaza y todas las prácticas mafiosas de los ultras del micro y todas las organizaciones neonazis".

La polémica continúa abierta tras las disculpas públicas de Pablo Motos, quien ha calificado el comentario de "desafortunado", y las explicaciones de Rosa Belmonte, tanto en su perfil de X como en esRadio, donde ha afirmado que "estaba bromeando".