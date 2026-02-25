Mónica Hoyos rompe a llorar al recordar la 'traición' de Carlos Lozano: "Me enteré estando embarazada"

El plató de Gran Hermano Dúo se convirtió anoche en el escenario de una de las catarsis emocionales más conmovedoras de la edición. Carlos Lozano se enfrentó a su "Curva de la vida", un ejercicio de honestidad donde desgranó los momentos que han marcado su trayectoria profesional y, sobre todo, su convulsa vida personal. Entre lágrimas y silencios cargados de significado, el presentador no solo repasó su ascenso al éxito, sino que profundizó en las heridas abiertas que aún mantiene con las mujeres que han marcado su biografía.

Lozano comenzó su relato recordando sus inicios en el mundo de la moda y su explosión como presentador estrella. Sin embargo, el tono cambió drásticamente al llegar a su etapa de mayor madurez. El comunicador reconoció que la gestión del éxito no siempre fue sencilla y que, en muchas ocasiones, su carácter impetuoso le pasó factura en sus relaciones sentimentales.

El punto de inflexión de su narrativa fue, sin duda, su relación con Mónica Hoyos. Lozano describió aquellos años como una montaña rusa de pasión y conflicto, pero subrayó un sentimiento que prevalece por encima del rencor: el respeto profundo por la madre de su hija. "Mónica ha sido el pilar en los momentos en los que yo me perdía", confesó visiblemente emocionado, admitiendo que, a pesar de las rupturas mediáticas, ella sigue siendo una figura indispensable en su mapa vital.

Casi en paralelo a las confesiones de Lozano, Mónica Hoyos aportó una perspectiva mucho más cruda y desgarradora sobre los cimientos de su relación. La colaboradora rememoró uno de los episodios más traumáticos de su vida: el momento en que descubrió la infidelidad de Carlos Lozano mientras ella estaba embarazada. "Es algo que no se olvida, se supera, pero la cicatriz se queda ahí", explicó Hoyos. Según su relato, descubrir que el hombre con el que estaba formando una familia mantenía una vida paralela en un momento de tanta vulnerabilidad física y emocional fue un golpe del que tardó años en recuperarse. La traición no solo fracturó la confianza en la pareja, sino que marcó el inicio de una dinámica de idas y venidas que ha mantenido a ambos en el foco público durante décadas.

Una familia atípica pero incondicional

A pesar del dolor narrado, el discurso de Mónica Hoyos sorprendió por su capacidad de perdón. En un giro hacia la madurez, la peruana aseguró que, a día de hoy, siente a Carlos Lozano como parte de su familia. "Carlos es el padre de mi hija y, más allá de lo que nos hayamos hecho como pareja, es un hombre que siempre va a estar en mi mesa. Lo siento como un hermano, como alguien a quien tengo que cuidar y que me cuida a su manera", declaró Hoyos.

Esta visión de "familia extendida" coincide con lo expresado por Lozano en el concurso. Ambos parecen haber alcanzado un pacto tácito de no agresión en favor de la estabilidad de su hija, entendiendo que el vínculo que los une es inquebrantable, a pesar de las infidelidades, los reproches públicos y las terceras personas que, como Miriam Saavedra, dinamitaron su convivencia en el pasado.