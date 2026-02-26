Sonsoles Ónega, contra los 'intelectuales': "Mi objetivo es que Mercadona venda libros"

Sonsoles Ónega se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel profesional como personal. Convertida en una de las presentadoras más queridas de nuestro país y feliz al lado de su pareja, un financiero llamado Juan con el que mantiene una discreta relación desde hace casi tres años, la periodista lanza nueva novela tras ganar el Premio Planeta en 2023 con 'Las hijas de la criada'.

El título es 'Llevará tu nombre', que narra la historia de Mada Riva, una joven señalada injustamente por un asesinato en Comillas en 1882. Obligada a exiliarse, viaja a Madrid, donde lucha contra el olvido, trabaja para don Gonzalo y busca redimirse en una sociedad que calla a las mujeres.

Muy emocionada, la periodista celebró el lanzamiento con un almuerzo muy especial en el emblemático restaurante Lhardy de Madrid. La acompañaron amigos, lectores y compañeros de profesión y se sinceró sobre cómo sobrellevó las críticas por ganar con una 'novela comercial' el mayor premio económico de la literatura española.

La periodista confesó que este libro lo ha escrito "con un poco de rabia" para "demostrar y demostrarme" que el Planeta no fue "casualidad". Los ataques que recibió por 'Las hijas de la criada' "me violentaron el alma porque jugaron con mi vocación". "Para mí fue muy doloroso porque de alguna manera se cuestionó algo que yo pensaba que era incuestionable, que es la vocación. Eso ocurrió y me dolió tremendamente porque no pensé jamás que se podía cuestionar una vocación", admitió.

"Puedes decir que la novela es una mierda, pero decir 'esta tía es un producto', no. A mí eso me descolocó, me dislocó". Estas críticas le hicieron reflexionar y a cuestionar su vocación, llegando a plantearse si con el Premio Planeta "me había venido Dios a ver". "Me obligó a volver a recuperar mi esencia y por eso cuando me senté otra vez a escribir dije 'ostras, a ver si lo que dicen ahí fuera es verdad. A ver si yo no soy escritora. Me trastocó bastante, me descolocó, me desarmó. Me desordenó, sobre todo. Y por eso escribí metódicamente, porque solo hay una fórmula que no falla en la vida: el curro", reveló con sinceridad.

Muy clara y con la sinceridad que la caracteriza, Sonsoles apuntó que aunque "a los intelectuales les sienta fatal lo de los libros de supermercado, a mí me encanta". "Mi gran objetivo en la vida es que Mercadona venda libros, me encantaría que en las cabeceras de Mercadona hubiera libros", reconoció durante el encuentro, apostando por la 'democratización' de la literatura.