Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, pillados besándose en un concierto

Alejandro Sanz ha puesto fin a las especulaciones sobre su situación sentimental. Tras su reciente ruptura con Candela Márquez y después de semanas de rumores que lo vinculaban nuevamente con Stephanie Cayo —con quien ya se le relacionó en 2023—, el cantante ha sido visto en actitud cariñosa con la actriz durante su actual gira por Latinoamérica.

El gesto que ha servido de confirmación tuvo lugar durante una actuación en Ecuador. El músico se aproximó al lateral del escenario donde se encontraba la intérprete y protagonizó un beso que no pasó desapercibido para los asistentes. Las imágenes, captadas por los fans y difundidas en redes sociales, ratifican el vínculo entre ambos tras haber sido vistos juntos en varias citas de su tour.

Cayo, una de las figuras más relevantes de la escena artística de su país, es conocida en España por haber mantenido una discreta relación sentimental con el actor Maxi Iglesias, un noviazgo que se desarrolló entre 2021 y 2024 y del que apenas trascendieron detalles públicos.