Tom Holland se ha casado en la intimidad con la actriz Zendaya

Acaba de saberse que Tom Holland, el popular protagonista de "Spider Man", está casado con la actriz Zendaya, aunque ninguno de los dos ha dado detalle alguno sobre el particular: ni la fecha ni el sitio. Además, si eso fuera cierto, y así lo parece, la noticia ha partido en boca del estilista de la novia, Law Roach, constituyendo una sorpresa, dada la notoriedad de ambos, sobre todo la que disfruta Tom, siendo su pareja la protagonista de la película "Euphoria".

Homas Stanley Holland nació en un barrio de Londres hace veintinueve años, hijo de un comediante y autor y una fotógrafa. Desde muy niño destacó por sus dotes de bailarín. Con el transcurso del tiempo también se convirtió en actor y en 2008 deslumbró a la crítica al protagonizar el musical "Billy Elliot".

Pero llegado su debut ante las cámaras el gran éxito mundial de Tom Holland lo consiguió al encarnar el personaje del "Hombre Araña" a través de todas las secuelas delo que se llama "el universo Marvel", la multinacional que produce esa y otras historias de acción, terror, ciencia ficción…

Precisamente en 2016, cuando Tom rodaba "Spider Man: Home coming", entabló amistad con su compañera de reparto, Zendaña. Aunque entonces eran muy jóvenes, dejaron pasar el tiempo y cinco años más tarde se comprometieron sentimentalmente. El pasado año, durante el transcurso de la gala anual de los Globos de Oro, Zendaya lució un espectacular anillo de diamantes y, aunque no quiso dar detalles de la valiosa joya, transcendió que había sido un regalo de compromiso de Tom Holland.

Pasaban los meses, los reporteros los captaban siempre en actitud cariñosa, pero ambos no se manifestaban sobre su futuro; es decir, callaban acerca de sus propósitos de boda. Y así se han mantenido hasta ahora, como decíamos al principio que el estilista de Zendaya no ha podido reprimirse dando a la publicidad la buena novia del matrimonio de sus amigos y clientes. Ignorándose cuándo celebraron esos esponsales, parece ser que ha sido este mismo año.

Tom Holland, de aspecto frágil, algo aniñado, ha continuado rodando secuelas de "El Hombre Araña", la última recientemente, "Spider Man: Brand New Day". Otra vez con sus heroicas aventuras que los espectadores de todas las edades disfrutan. Aunque también ha aparecido en otras películas, como "La odisea", donde interpretó el personaje de Telémaco.

Tom y Zendaya viven entre Londres y Los Ángeles. Como anécdota, que fue recordada en la reciente fiesta de los Goya, él estuvo en la del año 2013, candidato al premio al mejor actor de reparto por la película de Juan Antonio Bayona "Lo imposible". No ganó, pero manifestó su agradecimiento en español por haber estado nominado.